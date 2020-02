Plan turístico transexenal

Qué mal que estando en la antesala de la visita de Andrés Manuel López Obrador a nuestro Estado, se desgarren las vestiduras entre las legisladoras federales y el gobierno local con el tema de los números.

Que si la Federación apoyó con más o menos recursos este 2020 y la comparativa el año anterior (por favor). Así sean mil millones y pico más, que son bienvenidos, no deja de ser un presupuesto inercial el cual no “saca al buey de la barranca” para ello se requeriría el triple pero en el pedir está el dar, y lo correcto sería presentar un plan turístico transexenal y apoyado por todos los sectores.

Antes de explicar técnicamente por qué el tema turístico, lo explicaré políticamente y esto a razón que Durango no está en el ánimo de la Federación, ni somos granero electoral ni económicamente estratégicos sino por el contrario, demandamos de muchísimos recursos y peor nuestra supervivencia como entidad depende de “papá Federación” así de claro y sencillo.

Por esto último y por las experiencias como Estado, ante las visitas de AMLO que muy lejos de darnos, nos quita, o nos apoya con programas existentes, ramas y más ramas a través de “Sembrando vida” razón por la cual no quise comentar sobre la pasada visita a Tamazula, no obstante comento que al escribir este artículo, aún no se daba, pero era de mi conocimiento que se iba a aprovechar para solicitarle apoyos específicos como la presa El Tunal 2, la construcción del Puerto de Gran Calado de Mazatlán y el ferrocarril de Durango a dicho puerto (qué bueno que se apoyaran dichos proyectos), no obstante al respecto reiteradamente he comentado que desde que se concibió el proyecto denominado Corredor Económico del Norte, a la Federación no le ha interesado y al parecer a los hoteleros de dicho puerto que son un gremio importante e influyente, tampoco y el argumento es que si se lleva a cabo el puerto marítimo, acabarán como el puerto de San Lázaro, Michoacán, infestado de narcotráfico, lo cual no está descabellado.

Si no tuviera consecuencias el estar solicitando algo, que por años se nos ha negado, no diría nada, pero el seguir insistiendo en lo mismo nos resta la oportunidad de hacer un planteamiento viable y contundente y aquí entro al terreno técnico del turismo, y este será nuestra vocación económica a mediano y largo plazo.

El cómo lograrlo, parte de articular en una presentación todos los proyectos con que se cuenta: mirador El Baluarte, que como lo he dicho será el epicentro y detonador económico del corredor de la sierra y bisagra articuladora entre el puerto de Mazatlán y nuestra ciudad capital y ya estando en ésta, materializar la consolidación del centro, no sólo “hermoseando” sino proyectando económicamente más calles como ahora medio lo son Constitución e Hidalgo, no sin antes atender el tema del estacionamiento mediante llevar a cabo el estacionamiento subterráneo en la Plaza IV Centenario. Consolidar y proyectar con altura de miras Villas del Oeste, así como llevar a cabo el mirador del Saltito, entre otros proyectos que están contemplados.

Lo planteado, debe estar ensamblado como un rompecabezas y éste tiene que tener una proyección transexenal que de lograrse, Durango se posicionaría no como un producto turístico, sino destino haciendo mancuerna con el puerto de Mazatlán.

Concluyo comentando, que llevo escuchando casi medio siglo un sinfín de planes o más bien ocurrencias y ante ello, y ante nuestra realidad económica, política y por supuesto técnica no me queda la menor duda que el turismo será la puerta al desarrollo económico.