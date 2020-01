Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO, (OEM).- Primeramente desearle de todo corazón a nuestros lectores, que este nuevo reto llamado año 2020, sea de dicha, unidad y armonía en sus familias, pero sobre todo de mucha salud, porque con salud podemos trabajar y salir adelante, sin la salud todo se dificulta. Feliz Año Nuevo amigos.

La terminación del año 2019 en la región de Los Llanos fue dolorosa, de sorpresas y lamentablemente no pudieron decir muchas autoridades que tuvieron saldo blanco, en Guadalupe Victoria dos golpes que cimbraron a las familias, la muerte en un accidente automovilístico de Yamir Medrano Ochoa, joven que en un tiempo estuvo muy metido en el tema de la política, incluso no faltó quien lo viera como un muy fuerte aspirante a presidente municipal por el PRI, por cuestiones de la misma juventud ya no participó en política, pero se metió fuerte al tema de empresario textilero, y logró destacar a nivel nacional e internacional muy bien, ya en su taller de confección de uniformes tenía trabajo para maquilas de los Estados Unidos, uno de los más fuertes en la confección de uniformes del Gobierno del Estado, la velocidad en su vehículo lo sorprendió el pasado 29 de diciembre, y fue en la autopista Durango-Gómez Palacio, casi saliendo de la capital cuando, perdió la vida, joven que tenía un futuro muy prometedor en el ramo que se desempeñaba, muy apreciado en la región de Los Llanos. Descanse en paz Yamir Medrano Ochoa y mucha fortaleza para sus padres y hermanos.

Una muerte más que sorprendió a la región de Los Llanos fue de una jovencita de 17 años, accidente automovilístico en la carretera Ramón Corona-Guadalupe Victoria, ella estaba de visita en Los Llanos con su familia en la comunidad del Dos de Abril, era originaria de una ciudad en los Estados Unidos, estaba de paseo con sus familiares, todos jovencitos y hasta niños se pudiera decir, a las cuatro de la mañana aproximadamente se accidentaron y perdió la vida, muy lamentable su muerte, lo que debió de ser alegría se convirtió en profundo dolor, mucha gente se preguntaba qué tenían que andar haciendo estos “niños o jovencitos” en la madrugada conduciendo un automóvil en la carretera, el hubiera no existe, hoy sólo quedó el dolor y una amarga experiencia, fortaleza a sus familias.

Hoy o a más tardar mañana deberán de iniciar labores en todas las presidencias municipales, en todas las oficinas de gobierno, y este “Grillo” intentará entrevistar a todos los alcaldes de la región de Los Llanos para ver sus planes de este año, ojalá nos puedan atender, porque hay algunos que ya se sienten tocados por el dedo de Dios que no les interesa que la ciudadanía sepa de sus propósitos o proyectos, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima.