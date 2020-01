Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Los ayuntamientos de la región de los llanos iniciaron labores el lunes 6 de enero a primera hora; nada más los de Peñón Blanco hasta el miércoles 8 con la fresca de las 10 de la mañana, porque a las nueve es muy temprano, dicen.

Pero déjeme decirle que no es ninguna casualidad que en las oficinas de la presidencia municipal de Peñón Blanco ya tengan ese chip puesto. A este noble pero sobre todo inofensivo Grillo le ha tocado estar a las nueve de la mañana en las oficinas, todavía no hay nadie atendiendo, llega el personal casi a las nueve y media y algunos después.

También le ha tocado estar al mismo Grillito faltando 15 o 20 minutos para las tres de la tarde y salen corriendo como estampida. Así que ahora, que es el municipio que más días tomó de vacaciones, no es nada nuevo amigos, y claro que lo vimos de manera personal pero lo comentamos atendiendo sus mensajes y peticiones, que también es cierto lo que nos dicen ustedes amigos lectores de Peñón, muchas personas de las que están en la administración van con la única intención de tener un sueldo seguro, no hay compromiso ni les importa un cacahuate el desarrollo de su olvidado municipio, que también es cierto, hay quien dice que no ganan nada con tener el compromiso o querer hacer algo por su gente, no hay dinero para nada.

Si se trata de personas en las oficinas, no resuelven nada de la problemática, si es en la calle, tampoco, así que no pasa nada si se van otra vez y regresan después del 14 de febrero, de todos modos el sueldo está seguro, ¿o no es cierto? Servidos amigos lectores de Peñón con su comentario.

Por experiencia le puede decir este noble Grillo que hemos visto a muchos tesoreros tener grandes problemas con los alcaldes porque no entienden algunos presidentes que se deben apretar el cinturón y les da por entregar apoyos a quien se les acerca cuando no hay los dineros suficientes para estas cosas, y en el único municipio que ahorita no tienen ese problema es en Guadalupe Victoria.

Agustín Sosa Ramírez, tres veces tesorero que por cierto siempre salió limpiecito, sabe cómo es esto y no gasta a lo tarugo, le ayuda muchísimo a la tesorería para que tengan finanzas equilibradas y sanas, pago aguinaldos a tiempo en la primera parte, sueldos, vamos, cuando sabe que puede gastar lo hace y cuando hay que ahorrar también, lo que no entienden muchos presidentes municipales actuales y traen a sus tesoreros estresados hablando solos por los rincones que no saben cómo pagar sueldos, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima.