Grilla llanera

Mañana domingo se realizará la asamblea anual de los ganaderos en Guadalupe Victoria, reconocido por el mismo Rogelio Soto y muchos líderes más, que la ganadera de Victoria es de las mejores no sólo en el estado, en el país, o sea que los pocos años que lleva al frente de esta asociación don Lucio Ayala González, de algo le han servido, ¿o no?

El tema ganadero como el agrícola, está en muy malas condiciones, dicen los que saben, que está mucho peor que en otros años, por un lado la sequía muy fuerte del 2019, no llovió en su momento, y cuando llovió no dejó trabajar la tierra, en la zona de los valles de Poanas, Vicente Guerrero y Nombre de Dios, tremendas heladas cuando menos se lo esperaban, las cuales acabaron con lo que se había tendido en el campo, fuertísimo golpe a la económica de la región, en Los Llanos, por el mal temporal muchas tierras se quedaron sin sembrar, otras tantas que se lograron sembrar bajaron en su rendimiento promedio hasta un 70 y 80 por ciento, es decir, que cuando mucho levantaron el 30 ó 20 por ciento que levantan en años anteriores, vamos, unos ni siquiera regresaron a las parcelas, no desquitaba ni la gasolina que gastaban en ir a ver cómo iba la siembra, y esa falta de cosecha también va de la mano con lo ganadero, no hay pastura, en los agostaderos la poca lluvia no permitió salir en buena cantidad el zacate para las vacas, los bordos de abrevadero no lograron captar agua, cuando muchos ganaderos del sector social, o sea los más fregados, empiezan a llevar agua a sus vacas al campo en los meses de marzo o abril, ahora les están acarreando desde diciembre, vamos, dicen que les sale más barato vender barato sus pocas vacas que estarlas manteniendo en llevarles pastura y agua, y si a eso le agregamos que ahora no hay apoyos del gobierno federal y estatal para el campo, el problema crece mucho más, y déjeme le digo amigo lector, que lo difícil, lo fuerte de este problema, aún no empieza, los calores se van a dejar sentir muy fuertes, mucho ganado va a morir por la falta de alimento y agua, y ese será un grave golpe a la económica de toda la región de Los Llanos, de ahí que se habla de un año de los más difíciles que se pueda tener memoria, dicen que ni el de 1957, año brutal para el campo de Durango había sido tan duro por el 2020, éste, por los efectos de la falta de lluvias y cosechas del 2019, ¿qué están haciendo los gobiernos para apoyar a la gente del campo?, hasta ahorita no hemos visto nada bueno, nada contundente que de veras les ayude un poco sus problemas, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima.