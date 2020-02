Grilla llanera

El cabildo de Peñón Blanco votó en contra la cuenta pública anual 2019, bueno, más bien votó en contra de los ocho meses de la administración de Blanca Ercilia Rodarte Borrego, hoy por hoy la peor administración municipal que ha tenido ese bonito municipio de aguas termales.

Los cuatro meses de la presente administración fueron bien valorados por los regidores -según los informes que nos llegan-, pero de manera unánime votaron todos en contra de los primeros ocho meses de la pasada administración, es decir de enero a agosto. Vamos, hasta el momento no han podido demostrar en qué gastaron muchísimo dinero, ni siquiera entregaron expedientes de algunas obras que aseguran realizaron en la pasada administración.

Por tal motivo los regidores la votaron en contra, ahora va al Congreso local para su análisis y la Contraloría del Estado deberá hacer su trabajo, pero ¿sabe qué va a pasar amigo lector?... Nada.

Cuando menos hasta la fecha no hemos visto que el Congreso o la Contraloría hagan algo con esos que han sido pésimos gobiernos y que han desaparecido el dinero del pueblo para beneficio personal o de sus familias, de ahí que se cree que con Ercilia Rodarte no va a pasar nada.

Mínimo los regidores actuales hicieron una votación con valor civil: no aprobar el cochinero que les dejó la única mujer que ha gobernado Peñón Blanco hasta la fecha.

A proceso penal fue vinculado el director del Instituto Tecnológico de Lerdo, y con este dictamen no debemos olvidar que el director del Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos también tiene demandas y abierto un proceso en su contra en la Secretaría de la Función Pública que la turnó a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango, así como también se le está investigando en el Tecnológico Nacional de México.

Vamos, dice el dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar…

Al actual director del Tecnológico de Guadalupe Victoria lo ha mantenido a producto de gallina en su puesto el Secretario de Educación en el Estado, hay una gran amistad y por eso lo sostiene, y por supuesto el que manda en el Bicentenario también lo tiene ahí por algo.

Pero de que hay un proceso en su contra, que el Tecnológico de los Llanos va en picada, nadie lo puede negar, de mal en peor está la máxima casa de estudios de esta región y no se ve que el gobierno estatal le ponga atención a este tema tan importante. Total, si en lugar de mejorar, empeora, no pasa nada, ya vendrá otro gobierno del estado y esperemos que a ellos sí les interese mejorar la educación superior de los llanos, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima.