Grilla llanera

En una manera meramente personal de pensar de este noble pero sobre todo inofensivo insecto, no le veo por donde pueda ser una manifestación en contra de AMLO, lo que planean las mujeres para el próximo nueve de marzo.

No se puede negar que algunos políticos e incluso partidos políticos buscan colgarse de este plan para pegarle a la administración federal, eso sí, pero el movimiento base de este plan no es en contra de AMLO, sí es una manera de levantar la voz para que las autoridades, todas las autoridades y de todos los colores hagan algo con lo que está sucediendo con los feminicidios en México, pero reitero, todas las autoridades, federal, estatales, municipales, dependencias, escuelas, vamos, en todos lados, el acoso a las mujeres por cómo se visten o porque es empleada de menor grado que el “Jefe” tienen que aguatar una manera de verlas o escuchar sus comentarios groseros, y lo más grave por supuesto es la pérdida de vidas de esas mujeres, y en la región de Los Llanos, en Durango como entidad federativa ya hemos tenido casos de muertes consideradas feminicidios, pero también es muy cierto, y no podemos cerrar los ojos como padres de familia, hemos ido perdiendo terreno ante los hijos, se han perdido en los hogares las buenas costumbre, la implementación y enseñanza de los valores en la juventud y la niñez, como padres muchas veces ni siquiera tienen la menor idea de dónde están sus hijos o hijas, con quién se juntan, qué hace o dejan de hacer, hace unos días, el 14 de febrero para ser precisos, a este noble “Grillo” por cuestión de trabajo le tocó andar en una área conocida como “La Arboleda de Impecsa”, en Guadalupe Victoria, es increíble la cantidad de jovencitas, niñas que sacaron en brazos por el grado de alcohol que habían ingerido, y la pregunta es la misma, ¿y los padres de estos jóvenes dónde están?, muy grave el problema de la violencia contra las mujeres en México, buena la protesta que pretenden hacer para manifestarse a nivel nacional, están en su derecho, la marcha o la protesta no va a resolver el problema, eso nos queda muy claro, pero si como padres de familia no nos involucramos, no buscamos regresar a los valores de la familia, las autoridades del nivel que sea, no van a poder controlar las mentes torcidas que están creciendo y desarrollándose cada vez más en todo nuestro país, ¿o no lo creen así amigos lectores?

