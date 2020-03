Grilla llanera

Muchas son las quejas de la ciudadanía por la manera burlesca y autoritaria que tienen de actuar los elementos de la Policía Estatal Acreditable en la cabecera del municipio de Guadalupe Victoria, y tienen toda la razón, pero desgraciadamente a ellos no hay quien les diga nada, ¿o sí?

Han sido varios días que nos han mostrado como dichos elementos policiacos, que deberían de poner la muestra, el ejemplo, no lo hacen, si ellos llegan a la zona centro de la ciudad y requieren llegar a cualquier comercio, ahí se estacionan en frente, sin importar que estén en doble fila o deteniendo el tráfico, pueden estar ahí algunos minutos sin que nadie le diga nada, y claro los vehículos esperando que terminen los señores de hacer sus compras personales, lo mismo en las calles, dan la vuelta donde quieren, aunque sea en lugares no permitidos, si es en la calzada se pasan los altos del semáforo a vuelta de rueda, es decir que no llevan la sirena o la torreta por una emergencia, simplemente porque les da la gana, en las esquinas donde hay rampas especiales para personas con discapacidad, pueden estacionarse y con la patrulla e impedir el paso, pero ¿quién le dice algo?, nadie, son los señores de la autoridad Policía Estatal, esto sin contar que ponen los retenes donde les pega la gana y hasta por el más mínimo detalles molestan al ciudadano, vamos, causan miedo a la sociedad de toda la región de los llanos, en lugar de verlos y sentirse seguro o confiado el ciudadano, ojalá esta tipo de actitudes las cambiaran por algo más efectivo y de beneficio para la ciudadanía, la verdad no hace falta que muestren su poder con este comportamiento, todo mundo sabe quiénes son, ¿o no es cierto?, servidos amigos comerciantes y ciudadanos que nos han estado haciendo llegar sus comentarios al respecto, y muy seguido por cierto.

Hasta la próxima.