Grilla llanera

En algunos municipios iniciaron los gobiernos con la entrega de apoyos alimentarios, en el municipio de Cuencamé lo están haciendo muy bien dirigido a las personas adultas mayores, pero no a todas, a las que más lo necesitan, porque hay que reconocer que unas necesitan más que otras, ¿o no es cierto?.

Cuando se escucha que había apoyos, la verdad es que quisieran darle a todo mundo, pero es imposible, son miles de familias las que necesitan de estos apoyitos aunque sean sencillos, ningún gobierno lo puede hacer para todos, de ahí que tienen que elegir según el criterio de cada dependencia a quien le llevaban y a quien no le dan, no se la acaban con la crítica en las redes sociales, nunca quedaran bien con la ciudadanía porque por fuerza serán más lo que no alcancen que los que si les llegue algo, ¿Qué se puede hacer?, nada, los gobiernos Estatal y municipales no tienen los recursos económicos necesarios para cubrir a miles de familias en cada uno de sus municipios, y más hoy que muchas personas por la pandemia tienen que dejar de trabajar, son muchas más las que necesitan, no cabe duda que estamos viviendo una de las épocas más difíciles de la vida de los mexicanos y del mundo, pedirle a la gente que no salga de sus casas es lo más agradable que se puede escuchar, no vayas a trabajar, quédate en tu casa, lo malo es que hay que comer tres veces al día, y miles de familia no pueden darse el lujo, tienen o tenemos que salir, y solo se hace pidiéndole al todo poderoso que nos cuide, ¿o no es cierto?, Animo si se puede vencer esta pandemia. Hasta la próxima.