Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Cuando estamos en plena contingencia sanitaria en el mundo, cuando la tecnología nos permite ver mucho más allá de nuestras narices, donde ya padecen de una manera alarmante los efectos del covid-19, todavía tenemos a muchas personas que no creen lo que sucede.

Es increíble como en muchas partes de nuestro país, y no vamos lejos, de nuestros municipios, vemos como se toma este tema del coronavirus como una treta de los gobiernos en el mundo, ¿Qué es una guerra de potencias mundiales pero sin armas?, no lo podemos dudar, y si puede ser muy creíble que se por cuestiones económicas de China con Estados Unidos o de cualquier país contra su tiznada madre si quieren, lo que no es posible negar son los efectos que este virus esta causando, miles de ciudadanos con un celular en la mano sí creen todo lo que ven en las rede sociales, en el Facebook, todo tipo de remedios y cadenas de oraciones o maldiciones si no compartes tal o cual cadena, ven porque es de lo que está inundado el sistema de las redes, las imágenes desgarradoras de lo que vive Ecuador, Italia, España por solo mencionar algunos, ven porque lo sienten en sus bolsillos, como han dejado de llegar las remesas de dinero de Estados Unidos, porque a sus familiares los tienen encerrados, han dejado de trabajar porque ese país poderoso esta de rodillas ante este virus, pero en México hay cientos de personas que no lo creen, si creen en el chupa cabras que nunca lo vieron, pero no en el virus que está matando gente en el mundo.

Sin duda alguna que México tiene una raza de bronce, su gente ha demostrado que sabe salir de todo tipo de vendavales, terremotos y muchos desastres naturales, y se unen porque los ven, porque los sienten en la piel, y ahora como no lo han visto, como no lo han sentido en la piel, dicen que no es cierto, ojala y no llegue a los municipios este maldito virus, porque ningún municipio, ninguno, tiene la capacidad de atender a 20 o 30 personas enfermas de un solo golpe, y eso es una número muy alentador, 20 o 30, si llegan a ser 200 o 500, veremos las imágenes de Ecuador pero en vivo y a todo color en las calles de nuestros municipios, hasta entonces van a creer, pero va a ser muy tarde, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.