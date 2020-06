Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Son varias las personas que de manera anónima nos manda información denostando, criticando y hasta acusando al presidente municipal de Poanas Luis Valdez Valenciano, de una y muchas cosas, pero como se los décimos en lo privado se los décimos públicamente, aquí no se publican anónimos, si usted se presenta con rostro, con nombre y apellido lo atendemos con gusto, pero tirar la piedra y esconder la mano, no se puede.

Hace unos días también nos estuvieron mandando información acusando de fraudes a una regidora del municipio de Nombre de Dios, Rocío Gamiz, aseguran que han tenido tratos con ella sobre paquetes de vivienda y mejoramientos de casa habitación, que le han dado dinero pero que a más de un año no han llegado dichos apoyos, se comunicó con este noble insecto el líder José Alfredo el Chino Salas, quien aseguro que eran personas que buscaban dañar la imagen de la regidora, la misma regidora se comunicó vía mensajes con este Grillo, quedo de devolver la llamada para hacer algunas aclaraciones pero no se dio dicha llamada, reconocen que han agarrado dinero a cuenta de esos programas, pero que por la situación que se vive en el país por el Covid-19 los programas y la entrega de paquete de materiales para construcción se detuvieron, o sea que si hay algo de lo que menciono la gente que nos habló, porque se reconocen dicho programa detenido, el caso es que mientras la gente quiera denunciar de manera anónima, no van a tener la fortaleza suficiente o la credibilidad como para que otras instancias de gobierno los escuchen y les ayuden a resolver, porque déjeme le digo que en Guadalupe Victoria, también anda mucha gente navegando para lograr que les regresen el dinero que le entregaron a unas personas del partido de Morena que les pidieron dinero a cambio de paquetes de vivienda o incluso de pies de casa, hay quienes ya cansados han denunciado ante las autoridades, claro como son temas civiles se van a morir y no van a lograr que les paguen, y ni modo que se hagan que no saben de qué hablamos, eran personas del partido político en el poder en el país, Morena, fueron ellos quienes hasta el momento se puede decir que defraudaron a cientos de familias, y lo que más duele, muchas de estas personas son gente muy humilde que pidió prestado para aprovechar la oportunidad, y como en otras ocasiones, los timaron, así que vamos a ver qué pasa con el caso de Nombre de Dios, la regidora al parecer se molesta cuando le cobran, pero si tomo dinero y no ha cumplido con el compromiso, pues que lo regrese, ¿o no cierto?. Hasta la próxima.