Grilla llanera

Ser agradecido, es uno de los valores más grandes que nos puede dar la vida, y la semana pasada personas de la comunidad de Ignacio Allende del municipio de Guadalupe Victoria, encabezadas por el presidente de la junta, se presentaron en la localidad de Adolfo López Mateos del Pánuco de Coronado, para llevar algunos apoyos, así como ellos lo recibieron estando en un confinamiento obligatorio, bien hecho muchachos.

La gente de Ignacio Allende o los que encabezan los trabajos de cuidado ahí en esa comunidad, quisieron de alguna manera regresar la copa de lo que muchísimas personas han hecho por las familias de Allende, porque ellos saben lo que se siente estar encerrados sin poder salir, Por eso y sin avisarle a nadie, se presentaron en la comunidad de López Mateos antes Aguinaldo de Pánuco de Coronado, para llevar algunos apoyos donde también platicaron con el presidente de la junta y el comisariado ejidal, a quienes les dieron consejos y recomendaciones de cómo seguir en la lucha ante este problema del coronavirus, y sin duda alguna que si alguien tiene experiencia en Cómo enfrentar un confinamiento total de una comunidad, son los amigos de Ignacio Allende, porque a pesar de todo y de algunos errores, porque también sabemos que han existido algunos errores como todos los seres humanos, han sacado adelante a su pueblo, y hasta ahorita gracias al creador no se ha vuelto detectar un caso más positivo de Covid-19, y eso habla de que de una u otra manera han sabido llevar las cosas, se han fajado para sacar adelante al pueblo, por eso hoy que acuden a Pánuco de Coronado a llevarles algunos apoyos y algunos consejos, sin duda alguna es de aplaudirse, reiteró, ser agradecidos es uno de los valores más grandes que nos puede dar la vida, bien por ustedes muchachos de Allende, felicidades.

Del municipio de Poanas, si es cierto que hay muchísimas quejas de algunas personas que encabezan la administración, pero no podemos negar que también el alcalde Luis Valdez, mejor conocido como Luis Angris, ha dado respuesta casi inmediata a varios temas, tal vez sencillos, pero nadie más los había atendido, ¿porque?, no sabemos, pero es bueno enterarnos que a varias familias les cambia la vida el solo hecho de que alguien te escuche y te ponga alumbrado público en tus calles, que se preocupen por llevar internet gratuito a una comunidad olvidada como Noria de Pilares, si es cierto, pueden ser obras muy pequeñas, muy sencillas, y si, falta que atiendan obras de impacto general, obras de gran tamaño, pero eso lo estaremos viendo y claro que lo señalaremos en el momento, por lo pronto que bueno que mínimo escuchan y atienden a esas familias de las colonias pobres con sus necesidades, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.