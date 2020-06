Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –El municipio de Cuencamé, era de los que milagrosamente no habían reportado casos positivos del Covid-19, este domingo por la noche les dieron la mala noticia que ya tenían dos casos positivos, y ahora si ya algunos como que están pensando en cuidarse, pero léase bien, apenas están pensando, aun no creen y les anda valiendo una hingada, ¿o no es cierto?

En Cuencamé como en otros municipios hay muchas personas que dicen no creer en la enfermedad del Covid-19, aseguran que es una mentira de nivel mundial donde se busca asustar a la gente para tenerla controlada, eso dicen y se les respeta su opinión, otros hasta se molestan porque les piden que se cuiden y usen el cobre boca o para que se laven las manos, vamos, en los llamados filtros satirizantes muchas veces les ha tocado a quienes han estado ahí, navegar con gentes que hasta los automóviles les quieren aventar encima para hacerles alguna pregunta o checarles la temperatura, pero muchos otros hacen acciones muy peligrosas en las redes sociales, por ejemplo invitar que si alguien se siente mal de salud no se le ocurra ir con los médicos porque todos los doctores tienen órdenes de ponerle que tiene Covid o hasta de matarlo, hágame usted el favor amigo lector, el caso es que el uso de las redes sociales ha sido o se está tornando muy peligroso para quienes se creen todo lo que les dicen, este lunes en Cuencamé corrió el rumor que uno de los enfermos confirmados de Covid había muerto, la noticia corrió como pólvora, y resulto que era una persona haciendo un estúpido experimento haber que tanta gente seguía su publicaciones, como si las familias involucradas en este problema estuvieran de humor para bromitas, aquí han sido muchas las voces que han señalado, y nos unimos al reclamo, que es necesario y la autoridad especializada, la Fiscalía o los titulares del delito cibernético, pongan un alto a quienes difunden falsa información, a quienes hacen bromitas de este tipo, a quienes incitan a que no se atienden con los doctores de ningún mal, esto puede llegar a provocar que gente que todo se cree, muera, y ahí estarían siendo culpables o posibles culpables de una perdida de vida, y eso debe y es un delito, ¿o no?, el Covid-19 es real, ha quitado vidas, y si le pregunta al Grillo que si conoce a alguien de los infestados, le digo que sí, y a otros que este humilde servidor a estimado mucho, han perdido la vida, ¿sus nombres?, por ley no se puede ni se debe, tanto los enfermos como los que ya perdieron la vida, tienen derechos, y en la ley se marca muy claro que debe de haber protección a sus datos personales, y se la pongo sencilla, acuda usted a cualquier hospital a preguntar por un enfermo, de otra enfermedad no de Covid, y si no es familiar directo no le dan información, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.