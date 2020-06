Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En la cabecera del municipio de Panuco de Coronado, o sea en Francisco I. Madero, se aprobó por cabildo y por unanimidad donar un terreno para la construcción de un banco del bienestar del gobierno Federal,

pero en otra reunión los regidores del PAN y del PRD dijeron que siempre no, ahí no, ¿Cuál es la razón?, esta canijo saber tanto.

Dicen algunas personas que el motivo porque cambiaron de decisión los regidores fue porque en el lugar designado esta un fraccionamiento que se construyó en la administración municipal de Pepe Rocha Medina, ahora diputado local, y por lógica ahí viven puros panistas, pero cuando los regidores aprobaron nunca pensaron que el diputado les pediría, (eso dicen las voces de Madero), que le dieran para atrás al proyecto, de ahí que en otra reunión dijeron que no era conveniente, después que ya habían aprobado la donación del terreno, el caso es que todo indica que dicha construcción que está por demás decirlo, es de gran utilidad para la gran mayoría de los ciudadanos ya está aprobada por el gobierno que trae los dineros, y deberán de iniciar con la construcción en muy corto tiempo, porque se cubrió con el requisito que pidieron, una acta de cabildo donde todos los regidores, y léase bien, todos estuvieron de acuerdo y votaron por unanimidad, ahora dicen que ya no, seria bueno saber si deberás es cierto que el diputado Pepe Rocha es la mano que mueve la cuna, ¿deberás será que los está mal aconsejando?, vamos a tratar de localizarlo para preguntarle su opinión, porque es un ex alcalde, un actual diputado y se supone que debe de actuar en apoyo total a cualquier acción que beneficie al pueblo que lo vio nacer y que le dio la oportunidad de estar en la nómina del congreso, ¿o no es cierto?.

En el bonito municipio de Guadalupe Victoria, se mantuvo la ley seca por mucho tiempo, y si es cierto, mucha gente salía a Luis Moya de Peñón Blanco o a Francisco I. Madero de Panuco a surtir su despensa cervecera, y si había borracheras, pero ahora que después de tanta presión el cabildo decidió quitar la ley seca, el primer fin de semana se desato el demonio, es increíble ver la cantidad de personas que salieron a la calle a consumir de manera libre las bebidas embriagantes, pareciera que ya les faltaba ese elixir para poder vivir, pero esto desgraciadamente sucede en el momento más critico de una pandemia Mundial, la autoridad da la oportunidad de que se abran los negocios, porque también ya no se pueden mantener tanto tiempo cerrados, no hay circulante económico, el problema de quiebra en muchos negocios es evidente con los pagos de renta, luz e impuestos, pero es responsabilidad del ciudadano continuar cuidándose, y es algo que como ciudadanos no hacemos, Dios nos cuide porque esto puede desatar un brote gravísimo de Covid, y lo peor, quitar vidas de personas queridas, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.