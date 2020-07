Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Lograr sostenerse en un cambio de gobierno, con un cambio de partido político, pero sostenerse con trabajo y resultados, es algo que se debe de reconocer, y eso es lo que ha logrado un joven originario de Guadalupe Victoria, Francisco Galván, conocido como Paco Galván.

Este joven fue de los rostros que se comenzaron a ver muy activos en el PRI de Guadalupe Victoria, acompañados de un padrino con mucha visión de potenciales políticos a futuro, el profesor Alfredo Ortiz Saucedo de feliz memoria, Paco Galván colaboro en muchas actividades políticas con el profe Alfredo, y con trabajo y resultados se fue acomodando en el área de la secretaria de educación en el Estado, hasta ser el je fe una oficina de educación en el municipio de Santiago Papasquiaro, cuando se viene la pérdida del gobierno del Estado le toco la marea de personas que fueron rechazadas y tratadas de una manera mala, tenía el sello de ser priista, y no estaban equivocados, pero aguanto la embestida y después de muchos desaires y pruebas fuertes lo colocaron como secretario técnico del programa de escuelas de tiempo completo, y hasta donde tenemos conocimiento ha presentado muy buenos resultados, incluso reconocimientos de manera personal y en lo corto que son los que valen, del mismo gobernador, cuando no lo ven en la sierra lo ven por la laguna, vamos, Paco Galván ha mostrado que no importa el color de partido político al que milites, si quieres hacer un buen trabajo por la comunidad lo haces, ¿o no es cierto?, es bueno saber que paisanos como este joven llanero han logrado destacar fuera de su pueblo, que también es cierto, gente joven con nuevas ideas o simplemente caras nuevas hacen mucha falta en los partidos políticos locales, como en el caso del PRI, no le caería mal una inyección de caras frescas, no sabemos si algún día regrese Paco a su partido en Victoria, desde hace años por su trabajo vive en Durango, y si buscará hacer carrera política seguramente lo mandarían a la cola para empezar de nuevo, pero de que tiene potencial para ser un buen político en su propia tierra, lo tiene, por lo pronto no baje la guardia paisano, ya está usted aclimatado en la administración estatal actual, total la política ya será en otros momento, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.