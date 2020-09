Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Sin duda alguna que la modalidad de las transmisiones en vivo de los informes de gobierno, son nuevos para todos, los alcaldes o su gente de apoyo no tienen, o no tuvieron ninguna garantía de quien les presto el servicio, de ahí que la gran mayoría fueron malitos y unos de plano malísimos en el servicio, los alcaldes pudieron haber hecho el coraje de su vida, pero recuerden que es parte del aprendizaje, ¿o no?.

El de Cuencamé si no se puede decir nada, fue de primera calidad en cuando al circuito cerrado y la transmisión a las redes sociales, bien alcaldesa Luly Martínez; el de Guadalupe Victoria, el circuito cerrado estuvo bien, pero en la transmisión les fallo la conexión a la internet y presento fallas, los responsables del tema trabajaron hasta en la madrugada para editar un video que a otro día se publicó ya con una buena calidad, vamos, rescataron en el momento, a quien si yo pudiera no les pagaba y hasta les recordaba una fecha muy memorable en el mes de mayo, seria a quienes dijeron tener una empresa dedicada a las transiciones y ediciones de video que le presto servicio a Panuco de Coronado, esperando los responsables porque llegara un equipo profesional como lo habían contratado, y faltando 15 minutos para dar inicio a la sesión solemne llega una persona con un celular hacer una transmisión de malísima calidad, no les pague amigo Mauricio Gándara, porque no cumplieron con lo que su pueblo merece, ¿o no es cierto?.

En el municipio de Vicente Guerrero, también en la etapa del aprendizaje, los que estábamos al pendiente de la transición en vivo del primer informe de gobierno de Orlando Herrera Aviña, estábamos escuchado música, porque al responsable de meter el sonido ambiental del acto público se le olvido y estaba en la nube escuchado música, la cual tuvimos que escuchar hasta que alguien se dio cuenta y lo corrigieron, pero en toda la transmisión se estuvieron escuchado ruidos, muchos, mismos que son causados cuando trae cables de mala calidad o equipos que ocupan de un coscorrón para que funcionen, llámeles la atención y fuerte Orlando, a usted le gustan la cosas de calidad y ahí le fallaron, por cierto, un primer informe de gobierno donde no hubo el cuidado de evitar las aglomeraciones en plena pandemia, o la gente fue valiéndoles una hingada el Covid-19, o los organizadores convocaron sin ninguna responsabilidad, ¿Quién es el culpable?.

En Poanas, se canceló el informe de gobierno que estaba convocado para las dos de la tarde en el auditorio municipal, porque varios integrantes del cabido una noche antes fueron notificados como positivos a Covid-19, la secretaria de salud en el Estado solicito la cancelación y el alcalde Luis Valdez acato la petición, se hizo a las tres una sesión virtual desde la presidencia y así se cumplió el compromiso con la ley, una transmisión también defectuosa pero aquí se entiende, no era lo programado y solamente se buscó de último momento salir a cumplir lo que marca la ley, bien por cancelar el evento público, la salud de la ciudadanía es primero, ¿o no es cierto?.

De lo que sucedió en el municipio de Peñón Blanco, mañana le tendremos la historia, por ahora nos leemos hasta la próxima.