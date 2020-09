Grilla llanera

El problema del Covid-19 en Guadalupe Victoria, está mucho más delicado que nunca antes, lo que se vivió en la comunidad de Ignacio Allende, que activo y alarmo a las autoridades de todos los niveles, que fuimos nota periodística nacional, hoy eso no es nada para lo que tenemos en la cabecera llanera, y sin embargo ya lo vemos como si nada pasara.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando inicio el problema de la pandemia en el país, se instaló un filtro por la entrada de emergencias, ahí no pasaba nadie hasta no ser revisado de temperatura y checado por un médico para descartar síntomas de coronavirus, este filtro sin lugar a duda cumplió su cometido, ayudo a que todo el personal que labora al interior del IMSS tuvieran cierta tranquilidad porque había ese filtro, según se nos ha dado a conocer, este filtro ya fue retirado de la entrada, hoy la ciudadanía, derechohabientes y todo ciudadano, puede circular por este lugar sin el mayor problema, lo que deja a todo el personal completamente vulnerable a un posible contagio, según hemos podido investigar, nos aseguran que se retiró el filtro porque la delegación federal del Seguro Social, ya no tiene dinero para operar este filtro que es de gran utilidad, que sirve para poder bridar atención muy dirigida a un posible contagiado, o a muchos como ya los tenemos ahorita en la región de los llanos, pero el gobierno federal, y reitero, porque se van a molestar los seguidores del AMLO, el gobierno federal no tiene dinero para atender este tema tan delicado, hoy que más se necesita todos los trabajadores, doctores, enfermeras, personal de limpieza y administración del IMSS de Guadalupe Victoria, están trabajando casi desnudos ante un problema grave de contagios, porque no tienen equipo necesario, y lo único que medio los cuidaba era dicho filtro, sin equipo y sin filtro, están desprotegidos, ¿o no es cierto?, hoy ya las autoridades de todos los niveles están muy relajadas y por supuesto que los sistemas de salud ya rebasados por el problema de personas enfermas de Covid-19, el 450 lleno, el hospital del 5 de Mayo ya en su límite, hoy nos hemos enterado de personas que han mandado a sus casa y les piden que consigan oxígeno para que les ayuden a respirar, y varios se sabe han perdido la vida, hoy el problema del coronavirus en Durango y en la región de los llanos es enorme, y sí, la misma sociedad estamos en un relajamiento total, ya nos enteramos que falleció un vecino por este mal, pero no dejamos de andar en la calle en fiestas y borracheras, ahora quien esta desamparado por sus jefes son los trabajadores del Seguro Social, ojalá se pueda hacer algo por ellos pronto, porque de salir un brote de Covid en ese hospital del IMSS de Victoria, el 50 por ciento de los habitantes de la región se verán afectados, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.