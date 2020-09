Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Los Vecinos del fraccionamiento Nuevo Madero, de la cabecera de Francisco I Madero en Pánuco de Coronado, no quieren que se construya el banco federal del Bienestar en el terreno que esta frente a sus viviendas, porque aseguran es un área verde, es decir un jardín, parque o área de juegos de los niños.

Desde el mes de enero pasado el alcalde informo al El Sol de Durango de la posibilidad que había de la construcción de este banco, sin duda alguna, esta es una de las acciones más importantes que pueda hacer cualquier administración, es la joya de la corona, Madero, o Pánuco como municipio, ha vivido rezagado durante varios años por no tener una sucursal bancaria, Mario Sergio Quiñones Prado, en su paso como alcalde, intento que se pusiera un banco, no lo logro porque no había una propiedad, porque no había las condiciones de mercado necesarias, lo intento, como lo han intentado muchos alcaldes pasados, hoy viene este proyecto del gobierno federal y los vecinos dicen que ahí no, que no se oponen a la construcción, pero que sea en otro lado, y el alcalde dice que no tiene el ayuntamiento otro terreno que reúna las condiciones que pide el gobierno federal, un terreno con escrituras, si hay más terrenos en uso de la administración pública, pero no tienen escrituras, y si no se cumple este requisito, no hay obra.

Por muchos años toda la ciudadanía ha anhelado tener una sucursal bancaria, y hoy que la tienen de modo no los dejan, y con mucho respeto para los vecinos, pero al estar ahí presentes no vimos nada de área verde, creo que bien pudieron haber negociado con la autoridad y sacar muy buen provecho, vamos, el compromiso claro y por escrito de que se construyera en ese lugar una verdadera área verde, un parque bien montado, con juegos infantiles y otras cosas de beneficio para todos, y de paso el banco frente a su domicilio, creo que algo pasa en ese lugar que no han visto el gran benéfico que les puede llegar a sus hogares, dicen que puede haber tema político, pero la verdad perderían los vecinos, porque la autoridad tiene las escrituras del terreno y puede construir ahí lo que guste, se pueden ir a un juicio, pero lo perderían los vecinos, así que deberían de buscar un buen arreglo y sacar provecho, mucho más del que ya les van a llevar con la construcción de este banco frente a su casa, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.