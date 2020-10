Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el fraccionamiento las Flores del municipio de Guadalupe Victoria, el sistema de agua potable decidió cerrar la llave que abastece de agua a 380 viviendas, de las cuales solo 80 pagan por el servicio, las otras 300 son morosas, es decir que están pagando justos por pecadores, ¿o no es cierto?

En ese fraccionamiento vive Julio Cesar Mejía, más conocido como “El Güero Julio”, priista apasionado, mismo que hizo unas declaraciones a la prensa, y los malpensados de inmediato ataron cabos y pensaron que los habían mandado los regidores del PRI o de la misma dirigencia municipal para que hablara fuerte, e incluso que organizara gente para que fueran a tomar las instalaciones del sistema de agua a cargo de Alfredo Molina González, pero este noble e inofensivo Grillo investigo el tema, y no era así, Julio con toda la razón del mundo hizo las declaraciones y se buscó organizar gente por su propia cuenta, con toda la razón repito, no tienen agua en ese fraccionamiento y tienen que reclamar, cierto también que la medida de suspenderle el agua a todos es drástica, pero la mayoría no paga, de 380 solo 80 viviendas aproximadamente pagan por el vital servicio del agua, vamos, son hingaderas.

Lo que le llamo mucho la atención de la gente maldosa, es saber que El Güero Julio trabaja en la presidencia municipal, cobra en la nómina del ayuntamiento, si es cierto que está en la oficina de los regidores priistas, pero no deja de estar en un ayuntamiento perredista o panista como lo quieren ver, y esto quieran o no se ve político, el reclamo es justo, es completamente comprensible, y la medida que tomo el señor Molina es drástica, pero ojala y con esto logaran que la gente pague por un vital servicio, que todo mundo se pregunta porque no van y le quitan el agua a los que no pagan, porque a los que sí pagan los castigan, algo que lo hemos visto en muchas ocasiones y no hemos encontrado respuesta, ¿o sí la tiene señor Alfredo Molina?.

Para cerrar el día de hoy, y con este mismo tema, en un recorrido que dio El Grillo por el fraccionamiento las Flores, varias personas nos informaron que la pipa que mando el señor Molina para surtir agua a quienes si pagan, no lo hacen, dicen que le surten agua a quien sale con una mejor propina para los de la pipa, y eso no se vale señor Molina, ponga orden en ese asunto o le cierran sus oficinas, si no es que ya se las cerraron, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.