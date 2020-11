Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Debe de ser muy difícil ser institucional y quedarse callado ante un grave problema que sabes que tarde que temprano te va a caer en la espalda a ti, por institucional, ¿o no es cierto?.

Lo anterior se lo menciono porque desde hace tiempo que sabíamos que algo no estaba bien en las finanzas del municipio de Cuencamé, ya algunos de los diputados nos habían comentado que había fuertes observaciones a la administración 2016-2019, la que dirigió Ismael Guerrero Moreno, en varias ocasiones se le pregunto a la actual alcaldesa Luly Martínez al respecto, y solo se apegaba a decir que el profesor y si equipo estaban haciendo lo necesario para atender dichas observaciones, es decir que Luly se mantuvo muy institucional, pero llego el momento que ya no se pudo sostener y se rechaza la cuenta pública, y la gran mayoría de las observaciones son de Ismael, 15 millones nada más, y se dice que mucho de esto es derivado de una feria que organizo ya cuando iba de salida, es decir en el mes de agosto 2019, en los últimos días de su periodo, con grandes agrupaciones que cobran miles de pesos, esto es una parte, hay muchas cosas más que los diputados en el congreso ya tienen bien identificado, claro que también tienen 20 días hábiles para que comprueben que pasó con ese dinero, por lo pronto lo dijo el diputado David Ramos, no se puede hablar de desvivió de recursos, pero sí que están observados y están obligados a comprobar donde quedo ese dinero, de lo contrario abra investigación y cargos contra el ex alcalde y contra quien resulte responsable, pero también hay algo muy cierto, ¿Cuándo han visto que se juzgue y castigue a algún ex presidente municipal por que le falta comprobar dinero?, así es, nunca lo hemos visto, así que todo indica que puede pasar lo mismo, borrón y cuenta nueva, ¿o no es cierto?.

Este pasado fin de semana el noble Grillo tuvo la oportunidad de platicar por largo, muy largo rato vía telefónica con un amigo que está saliendo del contagio del Covid-19 en Guadalupe Victoria, lo atendieron en el IMSS local, pero su relato créame amigo lector que pone la piel de gallina, casi llorando por lo que se sufre pide que la ciudadanía se cuide, es de no desearle a nadie pasar por esta terrible enfermedad desconocida, tener que pasar de siete a 10 días acostado boca abajo y con la cabeza colgando, esto para poder tener mayor saturación de oxígeno en el cuerpo, es sumamente cansado y doloroso, lo dice completamente convencido, si no fuera por la fe en Dios, seria muerte segura; gracias amigo por tu historia, un gusto que ya estés mucho mejor de salud al lado de tu familia. Hasta la próxima.