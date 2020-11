Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –A muy pocos días de terminar el mes de noviembre, y por ende a pocos días de terminar el año 2020, el cual ha sido uno de los más duros y difíciles de muchas décadas, déjeme le digo que los tesoreros de las presidencias municipales voltean a ver el 2021, y ya les están temblando las corvas, porque en temas económicos nada que ver el 2020 con el 2021, ¿o no es cierto?





Para el año 2021 entran ya los recortes presupuestales que el gobierno federal a través de los diputados federales realizo a los presupuestos de los Estados, entran o más bien escrito, salen ya de funcionamiento muchos programas que ayudaban enormemente a las presidencias municipales a salir adelante con sus compromisos, varios programas que mes con mes les llegaba una cantidad económica con lo cual pagaban por ejemplo las nóminas de seguridad públicas, compraban con ese recurso equipos o vehículos para la seguridad, todos esos gastos salían de esos programas, otros que se llaman de fortalecimiento, también desaparecieron, y para el primer día del mes de enero del 2021, ya estos no estarán funcionado porque los elimino el actual gobierno federal, los recortes al estado y municipios son muy grandes, ¿Qué va a pasar?, no lo sabemos, es difícil poder predecir lo que se viene, pero si vemos en muchas presidencias, que con el dolor en su corazón van a tener que recortar mucha gente de la nómina, y eso significa más desempleó, y quien aguante sin hacer recortes a las nóminas va a ser muy difícil verlo hacer alguna obra o cumplir algún compromiso con la comunidad, los municipios ahorita tienen el pie del gobierno federal en el pescuezo, pero aun respiran, ya en el año de enfrente va a ser difícil que puedan respirar, y ni modo, es la manera de gobernar de López Obrador y su equipo, hay que aguatar porque así lo decidió una gran mayoría de mexicanos, ¿Qué no será fácil?, claro que todo mundo lo sabemos, pero también es cierto que el año de enfrente será electoral, y estarán ya operando los bancos federales del bienestar, y cuando menos muchas familias estarán recibiendo apoyos económicos, porque aseguran que son construidos con esa intención, de dispersar dinero y así favorecer a los abanderados de Morena, ya lo veremos y si el creador del universo nos lo permite lo comentaremos, por ahora nos leemos en la próxima.