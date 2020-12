Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO. –Si la alianza tan sonada de los partidos políticos del PRI, PAN y PRD se realiza, como todo indica que así será en Durango, por el distrito 03 federal no descarte nadita que el candidato a diputado federal pueda ser David Ramos Zepeda.

Recordemos que David es diputado local actual por el distrito 14, y como ha sido de combate, es de los muy pocos diputados que no se quedan callados y da la pelea, seguramente sería un muy buen diputado federal, porque ahorita la verdad es que se ocupa alguien que luche por Durango y su gente en el congreso de la Unión, porque también se escucha que la candidata a diputada federal por Morena puede ser nuevamente Maribel Aguilera, y siendo muy honesto esta señora le ha quedado a deber muchísimo a todo el distrito, así que si la alianza se da y se decide que el candidato sea del PRD, seria David Ramos quien con el apoyo del PAN y de los priistas buscaría ganarle a Maribel, bueno no sería a Maribel, la verdad, seria ganarle al aparto económico de la federación, donde ya vemos a un presidente de la república en campaña a favor de los de Morena, pero también debemos de decirlo o preguntarlo, ¿usted ve a gente del PRI haciendo campaña a favor de uno del PRD?, la verdad este noble insecto cree que muchos solo harían pantalla y no trabajarían en favor de este acuerdo, pero vamos la simulación pero en su máxima expresión, pero no adelantemos vísperas, esperemos y veremos cómo se vienen las cosas, porque ya no falta mucho, esto está a punto de concretarse y veremos si el chaparrito de David sale a buscar la diputación federal.

Que también déjeme le digo que se sabe, se escucha que puede haber un cambio en la estrategia de Morena, si hay alianza con el Verde se dice que pudieran mandar a Gerardo Villarreal Solís, también actual diputado local, pero esta vez lo mandarían a buscar la diputación federal del 03 en la coalición de los amigos de Morena, y Gerardo Villarreal, llanero también por cierto, no ha sido un diputado local del motón, también ha dado mucho de qué hablar y se ha metido en temas de interés ciudadano, que si lograr el objetivo de ser diputado federal, yo creo que buscaría la manera de ayudar a la gente de Durango, pero si estaría más sujeto a mantenerse en un acuerdo nacional o bajo la línea de Morena, y si es de continua con los recortes presupuestales y dejar toda la nación y los recursos económicos en manos de un solo hombre, para que los mueva s su antojo, tendría que hacerlo, y ahí quedaría mal con su estado, pero vamos a seguir al pendiente para ver cómo se mueven los hilos, y si algún llanero llega a la diputación federal del 03 distrito, pero que le sirva a la ciudadanía duranguense, no nada más que lleguen a servirse como ya está pasando ahorita, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.