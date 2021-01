Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Nuevo año, nuevas metas, nuevos bríos para seguir adelante en esta vida, lo que no podemos dejar de hacer amigo lector, es cuidarnos, cierto, hay un nuevo año, pero el virus del Covid-19 es el mismo y sigue causado muertes, mantengamos alertas por favor.

Año 2021, en la política se viviera uno de los años más polémicos y extraños a la hora de invitar a las urnas a la ciudadanía, ¿por quién votar?, tres partidos políticos unidos para darle la pelea a Morena y su poder económico, el PRI, PRD y el PAN, los tres con un solo candidato, se dice que las campañas no las harán juntos, sí, el clásico de juntos, pero no revueltos, todo indica que en el distrito 03 federal será una mujer quien encabece, y parece ser que será la cuencamense, ex diputada local y federal por el PRI, también ex alcaldesa de la tierra de los generales, y lo fue también por el PRI, pero ahora llevara las siglas del PRD, actualmente es secretaria general de dicho partido político, una adquisición que hiciera el chaparrito de David Ramos Zepeda, y en algún lugar hicieron pacto con otros actores políticos y logran sacar la candidatura para ese partido, campaña a la cual se deberán de sumar desde su trinchera los panistas y priistas, para los panistas ya no será mucho problema porque ya habían tenido alguna relación en las pasadas campañas electorales, pero para los del PRI, si será un grave problema, pero lo tendrán que hacer, todo sea dicen, por evitar que Morena tenga el total control del país, es necesario equilibrar fuerzas para evitar decisiones equivocadas que dañan a las familias mexicanas, eso dicen, y esa será su bandera de campaña, vamos a ver hasta donde les resulta, y claro, también vamos a estar al pendiente para analizar los perfiles a diputados locales, porque todo indica que el gran perdedor en cuanto a espacios será el PRI, por lo menos en la región de los llanos se lo pasaron a enchorizar, eso dicen, al Grillo no le crea nada.

Preguntan de manera insistente que pasa con los priistas Pedro Silerio García, dirigente de la CNC, el grandote Carlos Aguilera y Paco Ibarra por solo mencionar a tres de los que estaban buscando la candidatura a la diputación federal por el 03, y la respuesta es sencilla, otra vez los mandaron a la banca, cuando se suponía que estaban mucho más cerquita de ser abanderados, se viene esta alianza extraña y no van, les van a pedir trabajo, votos, pero no son candidatos, hasta ahorita, ¿o no es cierto?; Sin dejar de cuidarnos amigo lector, porque el Covid-19 sigue activo, le deseamos desde esta columnilla que tenga un maravilloso y lleno de éxitos 2021. Hasta la próxima.