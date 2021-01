Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En la zona de los valles se le reconoce a Orlando Herrera Aviña, como un alcalde muy movido, demasiado movido, no para, no se detienen para nada, pero también se sabe que en su equipo de trabajo ya hay varios funcionarios arriba de un ladrillo, ¿será cierto?

Reitero, se le conoce a Orlando Herrera como un alcalde que trae mucha movilidad en su administración, pero algo le está pasando a su administración porque ya van varios funcionarios, o ahora ex funcionarios que le renuncian, unos dicen que es demasiada la presión y otros porque no soportan la manera dirigidos, muchas veces con prepotencia y hasta de manera grosera, algo le pasa a la administración de Orlando Herrera, porque lo primero que debería de tener es un equipo cercano firme y fiel, y al tiempo que lleva como alcalde lo que se escucha adentro de la presidencia no son cosas muy buenas, y cuando esas salen a la luz pública menos, y dentro de los que renunciaron está el director de deportes, quién por ciento ahora es presidente del PRD y quiere ser candidato en el 2022, no ha hablado mal, pero si público que hay funcionarios que no funcionan, sabemos que no salió en buenos términos y aun que intenta mostrar al público una imagen de respeto y lealtad a la administración municipal actual, no se puede, porque hay personas que no saben fingir, y si a esto le añadimos que Toño Tiglis, se unió a la campaña de Orlando Herrera, con el acuerdo que el próximo candidato seria Tiglis, y todo indica que ese acuerdo se cayó, y ahora cada santo a su capillita, todo se va juntando y si no lo contrala Orlando Herrera, se le convertirá en una bola de nieve, que le traerá problemas para cuando quiera reelegirse, porque se dice que ya está en eso, la reelección a la presidencia municipal, y Tiglis se queda sin el compromiso hecho en el 2019, ¿o no es cierto?.

En el municipio de Poanas, hace unos días estaban denunciando algunos trabajadores municipales que no habían recibido el pago de su aguinaldo, eso sería mucho tiempo, pero lo estaremos checando, porque también no hay un equipo contento con el alcalde Luis Valdez, algo pasa y eso tendrá consecuencias mas adelante, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.