Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –La declaración que hiciera en El Sol de Durango José Marrufo, militante del PRI en el municipio de Poanas, ha destapado muchas otras cosas más, y la gente que nos ve en la calle nos los dice muy seguido, por ejemplo, nos mencionan mucho a un señor de nombre Rubén Nájera.

Dicen las personas con las que hemos platicado, que ahora que vieron la declaración del bigotón de José Marrufo, empezaron a ver que todo lo dicho era totalmente cierto, y mencionan que este señor Rubén Nájera, lo han visto llevando apoyos a diferentes comunidades, a familias que necesitan las ha ayudado en lo que puede, y a ese señor lo han conocido en las filas del PRI, pero ahora que esta la actual dirigencia ya no se le ve, queriendo dar a entender que no lo ven los priistas actuales como una persona de trabajo, o es de los olvidados del “nuevo PRI en Poanas”, pero dicen también que muchas familias tanto de las comunidades como de la propia cabecera, están esperando ver si Rubén Nájera se decide participar en la política más de lleno, y si lo hace dicen que lo seguirán a donde vaya, sin importar el partido o lo que decida hacer este señor, como ven que en el tricolor no lo pelan, van a buscarlo para animarlo a que busque alguna otra oportunidad en algún otro lado, es decir que sería un grupo importante de personas las que dejarían de acercarse al tricolor si Rubén Nájera decide voltear a otro lado, este Grillo no ha podido localizar al susodicho, creo tiene un negocio de grúas o algo por el estilo, pero está el compromiso de buscarlo y platicar con él para ver qué piensa de lo que sucede en el PRI de Poanas, o si tiene pensando trabajar abiertamente para otro partido político diferente al primoroso, es compromiso amigos lectores de Poanas, lo buscaremos y lo entrevistaremos, y les diremos que nos dijo.

Esta maldita pandemia llamada Covid-19, nos está dejando amargos sabores, nos quita seres queridos y deja miles de familias destruidas, pero también en el ámbito deportivo causa grandes daños, ya se anunció que la famosa carrera de Cuencamé, la que se realiza el último domingo de cada mes de enero, se cancela, las condiciones de salud no permiten su realización, y es entendible perfectamente, ahí acuden miles de personas, y con la posibilidad de contagios, el club de corredores Cuencamé y la alcaldesa Luly Martínez, han tomado una excelente decisión, primero es la salud, después, después veremos quienes seguimos con vida, o quienes ya partimos de este mundo gracias al maldito virus que llegó de China. Hasta la próxima.