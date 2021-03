Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Como cubeta de agua fría les cayó a muchos el saber que el alcalde de Poanas, Luis Valdez Valenciano, renuncio al partido Movimiento Ciudadano, y se unió al PRI……Tómala morado, chúpate esa.

Recordemos que Luis Valdez, o Luis Angris como se le conoció antes de ser candidato, no tenía partido político, se le vio siempre como muy peligroso para enfrentarlo en una campaña electoral, trabajo de manera muy directa con la gente y tenía muchísimos adeptos y seguidores, se sabía que si conseguía partido político sería un duro hueso de roer, y así fue, desde el primero momento que se dijo que podría ser candidato de Movimiento ciudadano, se le vio muy fuerte, este noble Grillo que se han de comer los gusanos, lo entrevisto y reconoció no ser político, no era seguidor ni militante del MC, el partido vio una oportunidad de ganar votos para sus color naranja y le prestaron el partido, y los hizo ganar con muchísimos votos, tuvo una de la votaciones más importantes en la historia de Poanas, vamos, no se vio en el problema de que por poquito gano, fue contundente, y si no recordamos mal, en alguno momento alguien dijo que podía ser candidato del PRI en el 2019, claro que en ese momeo Armando García Meza, hoy parte fundamental del partido Verde, no lo permitió, ni Carlos González, en ese momento alcalde priista, pero sabían de la peligrosidad de Luis Angris, y se demostró en las urnas, pero también hay que decirlo, ya como presidente municipal de Poanas Luis Valdez se rodeó de gente que eran sus brazos derechos, pero no estaban funcionado, abusaron de su bondad y de su falta de experiencia en temas de política, todo mundo los veía irse grandes en el poder, pensando que Luis nunca entendería que lo estaba haciendo mal, y se equivocaron, dio un golpe de timón y salieron muchos de la presidencia, y según se sabe con la cola muy larga arrastrando, incluso con carpetas de investigación abiertas, que si lo hacen bien varios pueden ir al tambo por manos largas.

Ahora con la incorporación de Luis Valdez al PRI, si lo ayudan a gobernar, a manejar las cosas, le puede cambiar mucho la vida a Poanas, porque si algo saben hacer los del PRI, es manejar la problemática, pero también muchos priistas que no quieren a Luis Valdez porque les patio el trasero en la elección, ahora van a tener que apapacharlo porque ya es de casa, ya es amiguis, ya ni como hablar mal del alcalde, al contrario, ahora deberán de hablar bien de lo que está haciendo, porque ya lo dijo Luis Enrique Benítez Ojeda, dirigente estatal tricolor, ya la presidencia municipal de Poanas es priista, y como tal se le debe de tatar, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.