Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Todos indica que ya están listos los candidatos de los diferentes partidos políticos para buscar el voto ciudadano este próximo primer domingo de junio, y aunque usted no lo crea, fuete muy confiable de El Grillo, le indica que la encuesta más reciente marca como ganador a Morena, sin importar a los candidatos que le pongan.

Vamos, este dato que obtuvo el noble e inofensivo Grillo de fuete muy confiable, señala que una reciente encuesta realizada por gente especializada en el tema, marca como favorito a ganar una elección al partido en el poder, la gran mayoría de los encuestados dicen que votaran por Morena, se les pregunta alguna opinión de los candidatos y dicen no conocer a nadie, pero no les interesa, van por morena porque les da dinero el gobierno federal, lo que nos indica que afectivamente todo los demás partidos políticos tendrán que luchar contra la marca en el poder, sin importar quienes sean los candidatos postulados, ¿o no es cierto?.

En el caso del distrito federal 03, la información que tenemos es que se menciona el nombre de Maribel Aguilera Chairez, y su calificación sale muy baja, pero muy baja, de los nombres que se encuestaron por la organización morenista, la marca como la más débil, pero si preguntan por partidos, les vale una hingada que sea Maribel Aguilera nuevamente la candidata, votarían por Morena, que también es cierto, ya no se ve esa ola del 2018, donde millones de personas a ciegas apoyaron el movimiento de López Obrador, hoy se ve a un número grande de personas que si confiaron en dicho movimiento, pero arrepentidos, y dispuestos a cambiar su voto o su manera de pensar de cómo va trabajando la 4T, ¿pero serán suficientes para que le quiten la mayoría en el congreso al presidente de la república?

En el caso del congreso del Estado, en el distrito 14 va el joven Eduardo Ceniceros, originario de la comunidad de Emiliano Zapata, del municipio de Cuencamé, postulado o cuando menos fue militante del PT, era el nombre que faltaba pasa ver que caras van por la curul 14, pero en el distrito 15, va el ex alcalde de Nombre de Dios, Juan Solís Ríos, también postulado por el PT, uno de los mejores alcaldes que ha tenido el pueblo mágico, ¿pero le alcanzara para ser diputado?, la marca Morena le puede ayudar, porque no es un hombre muy carismático, es más, sabíamos que ya no quería nada con la política después de salir de la presidencia municipal, así que esperemos verlo más adelante para saber que armas porta, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.