ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Este pasado martes publicamos en la página oficial de El Sol de Durango, la entrevista de la Grilla llanera con el dirigente del PRI de Poanas, Ernesto Saracho, y varias personas nos han hablado para asegurar que muchas cosas de las dichas por el presidente priista no son ciertas, pues los invito a que dejen su comentario en la misma publicación, con su nombre y apellido para que vea Saracho que si hay quien opine lo contrario, ¿o no lo creen?

De las cosas que dicen que no son ciertas, son relacionadas con la comunicación que dice tener con los viejos cuadros priistas, con la gente que por muchos años ha estado en el PRI en buenas y malas, pero reitero, pueden ser ustedes mismos con su nombre y apellido los que aclaren, eso de hablar y decir “póngale pero no diga quien lo dijo”, no se vale, vamos teniendo bien fajados los pantaloncitos, ¿o no?.

Algo de lo que dice Ernesto Saracho y que no estaba bien informado, es referente a la reparación de la carretera de Cieneguilla a Antonio Amaro de Guadalupe Victoria, en ese lugar hasta el momento de escribir esta columnilla ya no había maquinaria de la empresa que inicio con los trabajos de reptación, es cierto, no tendría porque saberlo, no es el encargado de las obras, pero si es bueno que la ciudadanía sepa que solo iniciaron raspando una parte de los 10 kilómetros que dijo el gobernador, y la empresa que ahí se encontraba se fue, no sabemos si va a regresar o solo fue para que se alegrara la gente de la región al ver que por fin iniciaba la obra que nos vienen prometiendo desde junio del 2018, pero ahorita ya no hay nade, ya no tramos en ver otra vez a los señores que se van a ponerle tierrita a los hoyos por una propina de los automovilistas.

En las campañas no hay muchos cambios, todo sigue como hasta la última ocasión que le escribimos estas letras, en el distrito 14 van muy cerrados dos candidatos, David Ramos Zepeda y Gerardo Villarreal, en el distrito 15 con delantera marcada visiblemente los abanderados del Verde, Osvaldo Santillán y Armando García, no deja de pelear la abanderada del PRI y coaligada con el PAN y el PRD Sandra Reyes, pero si debemos decirlo, la maestra Sandra trae muchos simuladores, vamos, levantan la bandera pero no van a ayudarle en las urnas que es lo que cuenta.

En el distrito federal 03, si la votación es por candidatos Luly Martínez se va a la ciudad de México al congreso de la Unión, y con mucha ventaja en los votos, pero si continúan metiendo la mano los del gobierno federal promoviendo a Morena, puede que Maribel Aguilera repita, reitero, no por ella, sino por la marca de Morena, porque no ha hecho nada bueno como para que la ciudadanía la premie con una reelección, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.