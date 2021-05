Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Desde la comarca lagunera, personas que le saben al tema del análisis político, dicen que la malhablada de Rocío Rebollo de la coalición va por Durango por el distrito federal 02, está en la cuerda floja, que necesita afianzar algunos acuerdos porque de lo contrario va a morder el polvo de abanderado de Morena.

En el distrito 01 de la misma alianza va por Durango, Javier Castrillón, dicen está casi amarrado, le falta solo confirmar con la votación en la urna, pero en los municipios de esta zona y en la misma capital lo han visto hacer amares de esos que dejan buenos resultados.

En el distrito 03, Luly Martínez, presidenta de Cuencamé con licencia, dice que ya no regresa a la presidencia municipal, todo le pinta de bien para arriba, primero porque le ha puesto alma y corazón a una campaña que por tradición no prende a nadie, siempre las elecciones de diputados no emocionan a nadie, cuando van con las presidencias municipales es otra cosa, pero aquí no hay presidencias, solo diputaciones y no despiertan interés, pero aun y con eso se dice que Luly va muy bien, y si Maribel Aguilera hiciera campaña le iría mucho mejor, porque la campaña de la abanderada de Morena, es esa, no hacer campaña, ¿o no es cierto?.

De la guapa señora Gina Campuzano, también se escuchan comentarios favorables que la ponen con un pie en San Lázaro, dicen que el enemigo de Gina, como en de los otros tres está oculto, porque los votos de Morena de una u otra forma ya están pagados, los apoyos millonarios que se han entregado a los jóvenes y personas adultas mayores les tienen que dar resultado en algún momento, para esos fueron creados y para eso andan los servidores de la nación casa por casa recordándole a esas personas por donde debe de ser su voto, o simplemente recordándoles de donde viene ese dinero que les dan, pero se cree que en el distrito 04 Gina Campuzano lograra brincar ese obstáculo, así que los que analizan el tema, dicen que Va por Durango se puede llevar tres de cuatro, y si se aplica en los últimos 15 días Rocío Rebollo, pueden ser cuatro de cuatro, pero claro, la opinión de nuestros lectores puede ser otra, y es aceptada, porque esto no se acaba, hasta que se acaba, ¿o no es cierto?.

Mis respetos para Gerardo Villarreal del Verde, fue y se paró con un evento público en Ignacio Allende de Guadalupe Victoria, a la misma hora y con unos metros de diferencia del evento de Marcial García del M.C. donde se supone que Marcial tiene todo bajo control, ahí vive, ahí vive toda su familia, pues Gerardo organizo un evento casi a un lado de Marcial, y le fue muy bien, la única diferencia fue el inflable que coloco Marcial para los niños, era muy grande, el de Gerardo era pequeñito casi ni se veía, pero la cantidad de personas, se me hace que era mayor la de Gerardo que la de Marcial, y en su casa, mis respetos, a Gerardo le gusta medirse y no lo hace nada mal. Hasta la próxima.