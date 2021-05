Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En tan solo tres o cuatro días los de Morena y PT están dando a conocer que se sienten perdidos, ven que no les va funcionando su estrategia de campaña, de ahí que vemos acciones como la de golpear hasta quebrarle la nariz a un trabajador del DIF estatal, muy lamentable la violencia, ¿o no lo cree usted amigo lector?

Pero de quien sí sorprendió y mucho este noble e inofensivo insecto, es del Juan Solís, el ex alcalde de Nombre de Dios y actual candidato a diputado local por el distrito 15 de la alianza PT-Morena, con el manejo de sus redes sociales, quienes lo conocemos sabemos que es un hombre centrado, nada ofensivo, nada grosero y muy respetuoso, y en su página llamada Amigos de Juan Solís, usan una redacción que no corresponde en nada a su personalidad, y usar los nombres de los otros candidatos para hablar mal de ellos, vamos, la guerra sucia en su máxima expresión, la verdad le sorprendió a este Grillo, eso lo pueden otros actores del PT o de Morena que no saben de respeto a los demás, ¿pero Juan Solís?, creo que esa publicidad que no va para nada con su personalidad real, en lugar de hacerle ganar adeptos, le va a retirar a los que ya tiene, ¿o no es cierto?.

Lo hemos escrito en otras columnillas y hoy con mayor razón vemos que no estamos equivocados, los candidatos y candidatas de esta alianza en el poder, Morena-PT, están confiados a que el efecto AMLO los ayude a ganar la elección, porque no están haciendo campaña, y donde ven que el efecto no los está ayudando, comienzan a perder la cabeza y a cometer los erros que ya hemos estado viendo, por ejemplo, hace unos días se organizó un debate entre las dos candidatos a diputadas federales que mayor oportunidad tiene de ganar la elección, Maribel Aguilera por el efecto gobierno federal Morena, y Luly Martínez de la alianza Va por Durango, ambas confirmaron su asistencia, Luly Martínez llego y respondió todo lo que se le pregunto, Maribel Aguilera mejor no fue, dejo su espacio como la canción de Chayito Valdez, la silla vacía, dicen que no asistió porque no iba a tener argumentos con que defenderse, vamos, a las simples preguntas de porque nunca ha hecho nada por ninguno de los 17 municipios que representa, porque aprobar el retiro de todos los programas del campo, porque quitarle medicamento a los niños con cáncer, u otros que le harían los entrevistadores, el caso es que no asistió y ya dejo mal su imagen, mucho más de lo que ya está, ¿o no es cierto?, pero faltan poco días para que esto termine, y usted amigo lector, acuda con las medias necesarias a las urnas y cumpla con su responsabilidad, vote, ¿por quién?, por quien usted crea que es la mejor opción, pero vote. Hasta la próxima.