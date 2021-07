Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –El presidente del municipio de Vicente Guerrero, Orlando Herrera Aviña, se había salvado de ser contagiado del Covid-19, paso una de las etapas más difíciles en el 2020 recorriendo comunidades entregando apoyos y salió bien librado, pero ahora en esta nueva ola de contagios le toco, pedimos al creador del Universo salga con bien, y pronto regrese a sus labores cotidianas.

Por cierto, que, de esa región, el único alcalde que pudiera tener posibilidades reales de reelegirse seria Orlando Herrera, pero tendrían que buscar como hacerle, porque desde la pasada campaña local, el ahora dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Reyes, más conocido como “Toño Tiglis”, dejo ir la posibilidad de ser candidato a la presidencia municipal por el PT, por unirse a Orlando, pero con la promesa o el compromiso que en el 2022, Tiglis sería el candidato, ahorita no se ve que se tenga una relación muy buena entre el alcalde y Toño Tiglis, y este último por supuesto que está reclamando que se le cumpla el compromiso pactado hace casi dos años, ¿se le cumplirá?, no sabemos, pero reitero, si hay alianza otra vez, el presidente del PRD ya tiene levantada la mano a la presidencia municipal, a no ser que se conforme con una regiduría segura, cualquier cosa puede pasar en la política, por lo pronto el municipio que pudiera mantener el control para la próxima elección local seria Vicente Guerrero, que si van otra vez el PAN, PRI y PRD juntos, tendremos que volver a tocar el tema, porque el dirigente de PRI, Cesar Salas también quiere ser alcalde, ¿o no es cierto Cesar?.

El municipio de Poanas es otro que se tendrá que revisar y ver como acomodarlo, recordemos que por un arreglo antes de las elecciones, el alcalde Luis Valdez Valenciano ya es priista, que también hay que decirlo, este señor no es de ningún partido por convicción, llego a la presidencia por Movimiento Ciudadano porque fue quien lo cobijo, pero la gente ya la traía desde tiempo atrás, pero ahora como priista pudiera pedir reelegirse, aquí lo interesante será ver que piensan los priistas locales, porque el arreglo o el convencimiento para que Luis Angris fuera priista, fue de la capital del Estado, un mentado Ismael Hernández Deras metió las manos y lo convenció, pero los priistas locales necesitamos preguntarles que piensan al respecto, ¿o no es cierto?.

Del municipio de Súchil ni hablamos, pobres les ha ido de la hingada con sus alcaldes, en la administración anterior se dijo y se denunció ante las autoridades competentes que se cometieron una cantidad enorme de robos, de saqueos al erario público, esto por el alcalde Jaime Sarmiento y su gente, como siempre no ha pasado anda, y al actual alcalde, Abel Santoyo, ya lo consideran como muy malito, fincaron todas sus esperanzas en que fuera bueno, pero se la ha pasado cobrado venganzas y haciendo mala cara a quienes no lo ayudaron en campaña, y ha dejado el trabajo importante a un lado, vamos, ahí que agarren sus chivas y a su casa, como autoridades no han servido para lo que fueron electos, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.