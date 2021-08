Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Hace varios años un candidato a presidente municipal por el PRI en Guadalupe Victoria, implementó una campaña de venta de frutas, verduras y abarrotes, y la campaña fue exitosa, la gente se beneficiaba mucho con la economía delo que se ofrecía, ese candidato era el profesor José Luis Ramos, de feliz memoria.

Por cierto, que el profe Ramos, como lo conocíamos, tenía palabra, y cumplía sus compromisos, y uno que mucha gente no lo creía que fuera capaz de hacerlo, fue que se comprometió a felicitar a quien ganara esa ocasión la elección a presidente municipal, gano el panista Bernardo Ceniceros, y el entonces priista, y en ese momento ya candidato perdedor, el profe Ramos, fue hasta las oficinas del PAN donde estaba la casa de campaña y felicito por su triunfo a Bernardo Ceniceros.

De esa campaña que hizo el profe Ramos, mucha gente se benefició, porque acudían a donde había mítines y ahí estaban las camionetas con productos de la canasta básica, a precio muy económicos, cuando se veía mucha gente se pensaba que ganaba de calle, pero también ya se había implementado una campaña negra en su contra, la que al final lo hizo perder la elección, pero el beneficio a la gente lo logro y se le reconoció, no como él hubiera querido, con votos a su favor, pero se reconoció que fue buena su idea.

Este pasado sábado 21 de agosto, Carmelo Fernández Padilla hizo lo mismo, promovió un tianguis en las oficinas del PRI de Guadalupe Victoria, donde ofrecieron productos de la canasta básica a muy bajos costos, y les voló lo que llevaron, vamos, fue un éxito, y claro que detrás de esta campaña está también la campaña de Carmelo en busca de posesionarse como posible candidato a presidente municipal, y si uno le pregunta dice que no es así, que solo busca ayudar a la gente, pero todo mundo sabe que ya está en plena campaña, pero también sabe que los acuerdos que se hagan en los altos niveles políticos no lo pueden favorecer, ya se escucha que el candidato puede ser David Ramos, precisamente hijo del profe Ramos que ya le contamos líneas arriba, y por otro lado los panistas quieren un candidato de ellos, un azul, pero el que ya está en campaña, es el priista Carmelo, aunque lo niegue, pero también es cierto que no solo Carmelo quiere, está un regidor de nombre Juan Pablo Villarreal que ya anda levantando la mano, o porque no otra vez Miguel Terrazas, pero mientras es uno u otro, no se pierdan las ofertas del PRI los sábados por la mañana en Guadalupe Victoria, y ojala otros los imitaran, así le llevarían productos básicos a las familias, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.