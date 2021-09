Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el pasado grito de independencia, se vio que alcalde acato las instrucciones o recomendaciones de la secretaria de salud y de la secretaria General de gobierno, de no hacer aglomeraciones, y a otros les intereso más que la gente los viera, a pesar de que pudieran correr un riesgo con su salud.

El alcalde de Guadalupe Victoria, Agustín Sosa Ramírez, acato las instrucciones y tan solo con un sonido sencillo salió a realizar el Grito de independencia, sin nada de gente presente, vamos, creo que ni los directores de los departamentos acudieron, que ahí sí estuvo mal, pero ya se verán en la quincena, ¿o no?, vamos, acato la instrucción.

En Pánuco de Coronado, bueno en Francisco I. Madero su cabecera, el alcalde Mauricio Gándara González, también hizo lo propio, ahí si se llevó un sonido de buena calidad y en lo alto de la presidencia lograron que el grito se escuchara en gran parte de la cabecera, pero también sin convocar a la ciudadanía, si se vio que algunas familias se acercaron, pero ya fue por iniciativa propia, sin bailables o cantantes, vamos, sin verbena popular ni nada que provocará la aglomeración de las personas, vamos, también acato la instrucción y cumplió lo que se le dijo, y es lo más correcto, en los últimos días se han detectado muchísimos casos de Covid-19 en este municipio, la gran mayoría no han sido informados a la secretaria de salud, pero hay familias completas encerradas por contagios, así que el no convocar a la ciudadanía y cuidar la salud de su gente, fue un acierto.

Donde les gano el estar frente a la gente fue en Vicente Guerrero, el alcalde Orlando Herrera si realizo evento público, con verbena popular por el DIF, bailables y cantantes, se ve en las imágenes que la ciudadanía se reunió, se le convoco y acudieron , ahí no les importo la salud de su gente, y también están con bastantes casos, han perdido muchas vidas por este maldito virus, pero había que aprovechar el último año en el balcón para la foto y los videos del recuerdo, ¿Qué se veía muy bonito ambiente?, por supuesto que sí, la gente tiene ganas de salir a disfrutar de estas bellas tradiciones mexicanas, se extraña todo este ambiente, ¿que la gente no deja de salir a fiestas y demás cosas donde hay aglomeraciones?, es cierto, pero esa ya es responsabilidad de la gente, no de la autoridad, la secretaria general de gobierno pido evitar hacer actos donde se pudieran aglomerar personas, para cuidar de su salud, el llamado fue sencillo, ya quien quiso lo hizo, quien no, se verán los resultados, y ojala que no salga algún brote, no solo en Guerrero, fueron muchos los municipios que no atendieron el llamado, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.