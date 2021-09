Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Honor a quien honor merece, y lo que acaba de hacer la señora Nancy Carolina Vázquez Luna, en su tierra bella de Nombre de Dios, tierra del Mezcal y el Mestizaje, es de reconocerse y felicitarse.

Hace dos semanas que Nancy Vázquez, la ex diputada local y ex alcaldesa de este municipio, inauguró frente a la plaza de armas de esta cabecera de Nombre de Dios, un local para la venta y muestra del mezcal y artesanías de esta bella tierra, a la siguiente semana, es decir el pasado domingo 19 de septiembre, organizó un desfile de vehículos antiguos y de colección, esto por las principales calles, pago la música de una banda estilo sinaloense y convoco a los artesanos locales para que acudieran a la plaza y montarán sus puestos para ofrecer a los visitantes sus productos, pues este evento fue todo un éxito, dicen los que acudieron que llego el momento que la plaza lucio llena completamente, cientos de familias de muchos municipios a los alrededores dieron cita, los lugares de comida llenos, los que asistieron a ofrecer sus productos muy contentos porque ya tenían mucho tiempo con sus venas caídas, y para ellos fue una tablita de salvación ante la difícil situación económica que viven los artesanos de Nombre de Dios.

La pregunta que se hace mucha gente, es porque esto mismo no lo hace el municipio, la autoridad local no ha tenido la capacidad para reactivar o buscar reactivar la económica de su gente, es cierto que hay una pandemia, pero también es cierto que se tiene que tener imaginación y por supuesto la intención de trabajar por su pueblo, y la verdad con lo que acaba de hacer Nancy Vásquez, sin tener en este momento ningún cargo político, les puso la muestra de cómo se trabaja por su pueblo, por su gente que está muy necesitada, tienen un hermoso pueblo mágico y no son capaz de explotarlo para el bien de su gente, ojala y con lo que se vivió este pasado domingo 19 de septiembre, se pongan las pilas las autoridades locales y hagan algo, mínimo que limpien las calles, hace mucho tiempo que no se tenía un municipio tan sucio, tan descuidado, porque hay reportes que en las noches no hay buen alumbrado público, y si sale el sol es para ver la suciedad de sus calles, ¿o no es cierto?, bien por esta actividad Nancy Vázquez, ojala no sea la última, porque la gente de su Nombre de Dios, los comerciantes principalmente, están urgidos de que alguien los voltee a ver y los apoye, y no con dadivas, sino con espacios donde puedan ellos trabajar y ofrecer sus excelentes productos, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.