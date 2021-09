Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Aseguran los seguidores de la maestra Araceli Aispuro, y sí, es prima del gobernador, en el municipio de Poanas, que están encontrando mucho apoyo para que ahora si la maestra sea alcaldesa de la tierra que produce el mejor chile del Estado y parte de la república.

Platicando con algunos de ellos, dicen que han estado recorriendo las comunidades de Poanas, y en cada lugar ven la cara de la gente muy defraudada, desilusionada por cómo se han venido haciendo las cosas en la política en varios años, no solo en la actualidad, sino muchas otras administración, asegura Aldo García, quien por cierto ahorita trabaja en el tema educativo de la región, que muchas mujeres se están acercado a la maestra Araceli Aispuro para ofrecerle su total apoyo con miras al 2022, sienten que ya en este municipio es momento que se gobierne por una mujer, se han tenido todas las administración por hombres, y no han sido del todo buenas –dicen- de ahí que se ocupa que para el 22 sea la maestra Araceli la que encabece esa administración, claro que falta mucho por recorrer en cuanto a saber quién será el posible candidato, recordemos que primero deberá de salir el abanderado al Estado, saber si hay o no coalición, quien va a encabezar y luego bajar a los municipios, y en el caso de Poanas, vamos a ver si el PAN sigue teniendo fuerza política o se debilita si la gente de Gerardo Gutiérrez decide transitar por otro camino, pero lo que sí sabemos es que la maestra Araceli esta lista y puesta para abanderar la candidatura si así lo deciden, dice que tiene el apoyo de la ciudadanía y eso le da la fuerza para buscar la candidatura, estaremos al pendiente de cómo se van dando las cosas y claro que aquí se las comentaremos.

En el Municipio de Nombre de Dios, dicen los que saben que se va a dar un choque de trenes en la política, por un lado el ex alcalde Juan Solís Ríos, que quiere repetir, y por el otro Nancy Vázquez Luna, que también anda buscando la oportunidad, ambos pertenecen a los partidos coaligados, Morena-PT. Nancy de Morena y el bigotón de Juan al PT, ambos tienen muchas posibilidades, es más, uno de ellos va a ser el próximo alcalde, porque por el PRI, el PAN o que el actual alcalde Daniel Sifuentes busque reelegirse por el PRD, está muy difícil que puedan con estos dos, ¿Qué los puede perjudicar?, Que no se pongan bien de acuerdo y se dividan, pero si sale un candidato de unidad entre estos dos, Morena-PT, ganan la presidencia municipal, pero también es cierto, si a Gonzalo Yáñez, el Tirantes, le dan Nombre de Dios como se lo han dado otras veces, Juan Solís será candidato, se la deben porque estuvo a muy poco de ganar la diputación local, pero sí de trabajo se trata ante la sociedad, Nancy lleva mano, pero no los pierda de vista amigo lector, entre ellos está el próximo alcalde de Nombre de Dios. Hasta la próxima.