Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- En el municipio de Nombre de Dios, de repente el personal de la administración municipal se puso las pilas, y comenzó a preparar varias actividades muy atractivas para festejar el 459 aniversario de la fundación de ese bello lugar, algo que no lo habían hecho porque dicen, dicen que estaban dormidos en sus laureles.

Desde hace algún tiempo, el mes de septiembre del presente año para ser mas exactos, una mujer conocida como Nancy Vázquez, comenzó a realizar actividades públicas en Nombre de Dios, estas con la intención de atraer turismo y que las ventas de los artesanos del Pueblo Mágico se levantaron, actividades que tuvieron muchos éxito, pues dicen las malas lenguas que fue gracias a que Nancy Vázquez que comenzó con estas actividades, que obligo a la administración púbica de Daniel Sifuentes a hacer algo, porque les estaba comiendo el mandando y feo, y resultó, porque ahora el pretexto de la feria anual fue que convocaron a varias actividades muy interesantes, la gordita más grande de México, la degustación de mezcal artesanal con más número de personas presentes, que hasta el momento de escribir esta colaboración no teníamos la información si se había logrado el objetivo, pero de que son actividades que llaman mucho la atención, por supuesto que así lo fue, por lo que estaremos en espera de obtener la información oficial para saber si se logró lo que se buscaba, más de dos mil personas degustando mezcal al mismo tiempo, y la gordita más grande de México, si esta gordita se logra, en el 2022 buscaran que se considere en el record Guinness, es decir que lo de este domingo siete fue solo un ensayo, ojala se logre, se vale desearles mucho éxito.

En el tema político se dice que el PRD, partido político que gobierna Nombre de Dios, no buscaría que se reeligiera Daniel Sifuentes, actual alcalde, no ha tenido un buen trabajo, ha sido más bien muy gris, lo que no les daría ninguna garantía de triunfo, y más si se ponen a ver que por enfrente, con los de Morena y PT, tienen a dos muy fuertes competidores que ya andan en campaña, aquí el problema va ser a quien se la dan, a Juan Solís del PT o a Nancy Carolina Vázquez Luna de Morena, porque se supone que estos dos partidos van a ir juntos, y solo uno de ellos podrá ser candidato, hay quien apuesta tronchando que será Juan Solís, también ex alcalde, y protegido de Gonzalo Yáñez quien será el abanderado, porque aseguran que históricamente Nombre de Dios es del PT, eso dicen, pero Nancy que ya fue diputada local por Morena, también está muy bien colada con los altos mandos morenos en México, asi que no la desestimen, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.