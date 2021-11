Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Muchos de los políticos que logran llega a ciertas metas en su vida, se van quedando solos, si traen gente a su alrededor, pero en realidad amigos reales, los cuentan con los dedos de una mano, y les sobran dedos, porque se convierten en amigos del cargo, del poder, no de la persona, ¿o no es cierto?.

Esta semana el noble Grillo tuvo la oportunidad de caminar y platicar con varias personas del municipio de Nuevo Ideal, y se da uno cuenta del porque el actual diputado local y presidente reelecto con licencia, Gerardo Galaviz, sigue teniendo presencia y apoyo ciudadano, dicen los que lo conocen bien, que es porque no se le sube el cargo, porque no deja de pedir consejos a sus amigos cercanos, no se siente un todólogo, no despega los pies de la tierra, y eso le ha dado los triunfos en los últimos años, al grado que ya entro en la historia de ese municipio como el primer alcalde reelecto, y no solo eso, se lanzó a diputado local y gano, y gano bien, así que algo debe de tener de cierto lo que dice la gente del municipio más joven de Durango, vamos, si quiere Gerardo Galaviz va a poner sucesor en el año de enfrente, porque a pesar de que existen grupos al interior del PAN en Nuevo Ideal, grupos fuertes, también saben que hay liderazgo, que ha hecho las cosas bien y que la ciudadanía le responde, y como concejo para otros políticos de todo el Estado, por eso no hay que despegar los pies de la tierra, porque llega cualquier trinche airecito y se los llevo la hingada, ¿o no es cierto?, bien por usted diputado Galaviz, que su gente se sigue expresando bien de su actuar público.

Hace unos días los priistas del municipio más hermoso de Durango, o sea de Guadalupe Victoria, aseguraron que la candidatura a presidente municipal para el 2022 le debe de corresponder al PRI, porque en las urnas sacaron más votos, hasta uno que otro de los actores políticos que andan con Carmelo Fernández, dicen que la candidatura le debe de tocar a ellos a producto de gallina, es más, si no se las da a ellos no van a trabajar a favor de la alianza, y ahora les preguntaos, ¿por quién van a trabajar?, porque todo indica que el candidato va a ser el actual diputado, reelecto diputado local, David Ramos Zepeda del PRD, y los panistas y priistas van a tener que atender las indicaciones y acuerdos de los altos niveles y ponerse trabajar a favor de Ramos, claro, hay la pasividad de que Carmelo Fernández se vaya unos meses de diputado local, si gana David se quedaría de diputado el resto de la legislatura, si pierde, David regresa al congreso y Carmelo a seguir matando marranitos para los chicharrones, que los hacen muy sabrosos por cierto, y todos los que dicen que si no encabeza un priista, o si no encabeza la candidatura Carmelo Fernández, no jalan, ¿para dónde van a trabajar o a votar?, tema que estaremos analizando detenidamente en los próximos días, porque el candidato va a ser David Ramos, y sí, los del PAN de Victoria también se van a tener que esperar tres años más para ver si ya les toca, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.