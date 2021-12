Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Este pasado martes, se filtró una fotografía donde estaban platicando el empresario de Poanas, Armando García Meza, con el presidente Estatal del partido Verde Ecologista de México, Gerardo Villarreal Solís, dicen los que medio escucharon, que Armando levanto la mano para ser abanderado en Poanas.

Esto se lo comentamos porque sabemos que hay varios que ya estaban o están anotados con el líder Estatal del Verde en busca de la candidatura del municipio de Poanas, uno de los que dio mucho de qué hablar, fue el contador Manuel Nava Chávez, joven que siempre se le ha conocido en las filas del PRI, pero también lo vieron sentado platicando con Gerardo Villarreal, y dicen que le pidió la oportunidad de ser su candidato, eso dicen, no se ha dio otra cosa pero tampoco se ha desmentido, vamos dicen que a Manuel Nava lo han visto platicando también con Otniel García, líder de Morena en el Estado, que platicar no tiene nada de malo, son amigos, recuerdan cuando Otniel era del PRI, y quedo esa amistad entre ellos, pero el único que no ha querido recibir –así se lo aseguran al Grillo- a Manuel Nava, es el dirigente del PRI, Arturo Yáñez, pero no solo no recibe a Manuel, a nadie, se siente en una burbuja donde solo los de su pelaje tienen derecho a verlo y comentar con el algunos asuntos, lo que sin duda abre más la llave para que se sigan saliendo en busca de otras oportunidades, y claro, en otros partidos, pero aquí lo interesante, es que se decía que Armando García no buscaría otra oportunidad para ser alcalde, pues ya dijo que si, y lo hará según se sabe, por el Verde, partido que en las pasadas elección obtuvo la mayor cantidad de votos en Poanas, esto en lo individual, vamos, dejo un buen record de aceptación, y fue candidato suplente a diputado local, y en las elección del 2019 por el PRI estuvo muy cerca del triunfo, también logro una muy buena cantidad de votos, ahora ya levantó la mano por el Verde, y si se la dan, yendo juntos Verde, Morena y PT, sería casi imposible que perdiera la elección, vamos, los del PRI con el PAN y el PRD no tienen un perfil fuerte, a no ser que manden a la relección a Luis Valdez, y la puede pedir, ya es priista, tiene derecho, ¿o no es cierto?, por el PAN la maestra Araceli Aispuro, Gerardo Gutiérrez que no se sabe por dónde, si por el PAN o por otra parte, pero pudiera ser otro aspirante, por el PRI tienen a Manuel Nava que es bien visto, pero no lo pelan, lo ven como Dios a los conejos, chiquito y orejón, pudiera también la doctora Daniela Ramírez, ella iría a buscar la revancha, ya una vez jugo y perdió, la traicionaron en el mismo PRI, quien sabe si se quiera arriesgar otra vez, ¿Paloma Pérez?, es actual diputada local suplente, y muy seguramente la llamaran a la curul, porque la titular se va al Mezquital de candidata, así que Armando García, nuevamente comisaria a construir una amplia posibilidad, y si AMLO lo intento varias veces hasta que lo consiguió, el empresario de Poanas puede hacer lo mismo, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.