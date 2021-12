Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Hasta el momento de escribir esta columnilla, ya habíamos visto a los panistas unidos entorno al desconocido Héctor Flores, a los de Morena levantándole la mano a la lagunera y ex priista Marina Vitela, ¿y los del PRI?, durmiendo en sus laureles, esperando el dedazo, ¿o no es cierto?

Dicen que el que ríe al último ríe mejor, pero creemos que en este caso no es así, los del tricolor están tan esperanzados a la alianza con el PAN, que están esperando que ellos digan cómo van a jugar la elección a gobernador, los tiempos en que el PRI marcaba el ritmo del baile para las elecciones ya paso, ahora están a la espera de que alguien más les diga cuando salir a bailar, aunque eso los va a llevar a apoyar a quien les pongan, y no a quien ellos quisieran, falta muy poco para ver los rostros de quienes estarán en las boletas a gobernador, pero ya se empiezan a escuchar los nombres de quienes buscan las presidencias, en cuanto salió el nombre de Marina Vitela, se comenzaron a escuchar los de quienes buscaran la presidencia municipal, por ejemplo en Guadalupe Victoria, dicen que Gamaliel Ortiz Torres, ya está listo para lo que diga Marina, cuando muchos de los morenos se abrieron con Maribel Aguilera, Gama se mantuvo firme en su apoyo total a Marina, y eso le puede dar una buena oportunidad para las próximas elecciones, ¿o no le gustaría ser candidato Gama Ortiz?.

En el municipio de Vicente Guerrero, se decía que por los panistas solamente estaba con la mano levantada para buscar la presidencia municipal, el actual alcalde Orlando Herrera Aviña, vamos, para buscar la reelección, pero resulta que este miércoles el noble Grillo entrevisto a Orlando Calzada Rivera, actual recaudador de rentas y ex alcalde de Vicente Guerrero, y dice que está listo para buscar la candidatura a la presidencia municipal por su partido el PAN, es decir que los dos Orlando, Herrera y Calzada, están ya en la lista de aspirantes, y como se ve que la próxima elección le toca al PAN ahí en Guerrero, uno de ellos puede ser el candidato, a no ser que salgan más panistas que quieran la rifa del tigre, que también está el priista Cesar Salas, con una desventaja, que el PAN es actual gobierno municipal y lleva mano en la posibilidad, pero no ha quitado el dedo del renglón, y también quiere ser alcalde, así que amigos de Vicente Guerrero, ya lo saben, Orlando Calzada Rivera, buscar ser candidato a la presidencia de su municipio.

Amigos, por este 2021, nos despedimos de esta columnilla, deseando de corazón que el 2022 sea mucho mejor, que tengan dicha, salud y a sus seres queridos a su lado, reciban un afectuoso abrazo de este humilde servidor, que pasen una feliz navidad y un próspero año, pero no olviden nuca que no hay mejor regalo que tener vida, poder abrazar a sus seres queridos, disfrutar y vivir plenamente, independientemente de los regalos materiales o monetarios, vivir en maravilloso, Feliz Navidad.