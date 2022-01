Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Hace unos días este Grillo comentó en esta columnilla que el municipio de Guadalupe Victoria, seria para el PRD, esto dentro de la alianza de partidos con el PAN y el PRI, y que los priistas no iban alcanzar la tan anhelada candidatura, se enojaron y despotricaron contra este pobre y noble insecto, y hoy el tiempo nos dio la razón, la candidatura será para el PRD.

Pero no todo está muerto para los priistas, o más bien para el grupo de gente que sigue fielmente a Carmelo Fernández Padilla, porque si logran convencer a David Ramos Zepeda, que les deje la candidatura, solo es cosa que Carmelo se ponga la camisa amarilla y ya hay candidato, que ya no tendría ningún problema, actualmente su nombre aparece en el congreso del Estado como diputadlo local suplente perredista, pero falta lo más canijo, convencer a David, que también ya Carmelo dio a entender que si no es candidato, hasta pedirá dejar las filas del PRI, al fin que ya se acostumbra así, cambiar de chaqueta partidista a la hora que sea necesario, solo que a donde se iría, a qué partido, digo si quisiera aparecer en la boleta, el Movimiento Ciudadano ya casi tiene su candidato, Marcial García Chairez, Morena, PT, Redes Sociales y Verde, también ya casi tienen su candidato, Gerardo Villarreal Solís, y con esa alianza se ve muy fuerte, así que falta mucho por ver, pero sobre todo el cómo van a convencer a Carmelo de trabajar para la alianza, y perdón que no mencionemos nada de nuestros amigos del PAN, pero no dan señales de vida, más bien dan señales de sumisión a las instrucciones, bueno le quitamos lo de sumisión, dan señales de institucionalidad para los acuerdos de sus líderes estatales y nacionales, ¿o no es cierto?.

Para el municipio de Vicente Guerrero, se escucha muy fuerte el rumor, aclaró, el rumor, que la candidata a la presidencia municipal por el Verde, Morena, PT y otros aliados, será Juanita Acevedo, y si ese rumor se convierte en realidad, puede que ahora si Juanita sea alcaldesa, las otras dos veces ha estado a punto de ganar, muy pocos votos la han separado del triunfo, pero ahora se me hace que si puede lograr su objetivo, que claro, el abanderado del PAN, PRI y PRD también tendría mucho apoyo, si es Orlando Herrera llegaría con el desgaste de la reelección, si es Orlando Calzada, va poco más fresco, y Juanita llevaría el apoyo $$$$ de Morena y la fuerza que logro hacer el Verde en este tiempo, que no es nada despreciable, al contrario, el PT tiene un bastión importante en esa región, vamos, si es Juanita se les va a poner canijo, porque tiene con que dar pelea y muy fuerte, ¿o no es cierto?.

En Nombre de Dios, el ya casi definido candidato de PT, Morena Verde, es el bigotón Juan Sois, ya fue alcalde y fue bueno, muy tacaño, pasadito de mendigo, vamos, hasta parece peor que los panistas, pero buen alcalde, pero no crea usted que Nancy Vázquez ya se quedó quieta, para este Grillo que va a dar una sorpresa, y en ese momento se va a poner buenísima la competencia en el Pueblo Mágico, veremos y escribiremos. Hasta la próxima.