Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Hasta el momento de escribir esta columnilla, nueve de la mañana de este martes 25 de enero del 22, no había resultados oficiales de algunas encuestas que se realizaron, la de posible candidato a gobernador y la del Verde en el municipio de Poanas.

Según datos obtenido de gente muy cercana a la llamada encuesta para candidato a gobernador de la alianza, Esteban Villegas sale como se esperaba, alto en ser una persona conocida, la ciudadanía duranguense saben de quien se habla y lo identifican, pero en el pecado lleva la penitencia, porque también se habla de los contras de haber estado en varios cargos de gobierno y de elección popular, a Héctor Flores también le salió como se esperaba, y esto es sencillo porque no se engaña a nadie, no se está inventando el hilo negro, sale como un completo desconocido, los duranguenses no sabe quién es, de donde salió y porque quiere ser candidato, pero también sale con menos negativos que son obvios, si no lo conocen no pueden hablar mal de Héctor Flores, y con estos resultados se sabe que aún están en el estira y afloja entre las cupular de los partidos políticos, vamos, se ha corrido el rumor que unos panistas recalcitrantes, tanto estatales como nacionales, han propuesto romper la alianza y que cada quien se vaya solito, algo que le da mucho gusto a Marina Vitela, se frota las manos para que la mentada alianza se rompa, porque las cuentas son sencillas, si se va cada quien por su lado, ni de milagro ganan la elección, los votos propagados de Morena están más puesto que antes y con mucha fuerza para hacer ganar a la enfermera lagunera, reitero, al momento de escribir esta columnilla así se corría el agua política estatal.

De Poanas, donde también se hizo una encuesta seria por el Partido Verde para elegir a su candidato, no dan datos claros, el partido, o sea Gerardo Villarreal asegura que ni el conoce el resultado, que en próximas horas se lo harán llegar y se dará a conocer, pero según dicen los que andan por esa tierra, que ya Armando García Meza lleva una importante ventaja, haber sido candidato varias veces lo pone como muy conocido, vamos, que la ciudadanía sabe de quién hablan y lo identifican, y a Manuel Nava Chávez, le ponen como débil porque tiene más de seis años que se retiró de la política y no había hecho trabajo en este terreno, por tal motivo lo ven despegado y creen, así lo ve la gente que quede claro, creen que sería muy difícil que le pudiera ganar en la encuesta a Armando García, pero todo indica que en próximas horas, máximo para este 26 de enero, se tendrán los resultados y veremos quién del Verde, Morena, PT y Redes Sociales, va a enfrentar a la maestra Araceli Aispuro del PAN y a Gerardo Gutiérrez Cervantes del MC, porque esto nos se acaba, hasta que se acaba. Hasta la próxima.