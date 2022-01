Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Nuestro querido Estado, y en el mismo país, se están viviendo momento de política muy confusa, rara, pero al final de cuentas es política, ¿cuándo se imaginó usted que un dirigente del PRI, se registrara legalmente en el PAN para competir por la presidencia municipal?, y eso paso en el municipio de Vicente Guerrero.

Cesar Salas, joven con buen potencial político, líder, dirigente del Comité municipal del PRI en Vicente Guerrero, se registró en el proceso interno del PAN, para buscar poder ser elegido como su candidato a presidente municipal, y se ve raro, pero no eso no hay nada, al final de cuentas los dos partidos van a ir en alianza junto con Toño Tiglis del PRD, así que dice Cesar Salas, no tiene nada de raro que busque participar en la interna del PAN, si me dan la oportunidad le pondré todas las ganas, si no me la dan, trabajaré de igual manera por la alianza Va por Durango, y como se sabe que en la interna del PAN solo se registraron los tocayos, Orlando Herrera, actual alcalde que busca reelegirse, y Orlando Calzada, ex alcalde y actual recaudador de rentas, y se acercó también el priista Cesar Salas, y lo más raro amigo lector, fue bien recibido Cesar Salas, no lo ven mal los panistas, dicen que puede darse una buena mancuerna, los Orlandos ya tuvieron su oportunidad, el actual alcalde Orlando Herrera, trae el desgaste natural de ser presidente municipal, detalles hasta en el mismo equipo de la presidencia que se han acercado a este Grillo para comentar sus descontentos, y se entiende, los recursos económicos le han bajado mucho a la administración municipal, y no le ha cumplido el alcalde a los sindicalizados, y eso los trae muy enojados, vamos, mismos panistas que han platicado con este noble insecto, señalan que en una administración panista los han tratado mal, así que no ven con malos ojos a Cesar Salas, un líder priistas buscando ser candidato por el PAN de la alianza Va por Guerrero.

Hasta el momento de escribir esta columnilla, este Grillo no tenía datos oficiales de la encuesta del partido Verde de Poanas, pero si muchos mensajes de personas que apoyan a Manuel Nava, quejándose amargamente de lo que llaman una gachada de Armando García, lo que le indica al Grillo, que la gente de Manuel Nava, o el mismo Manuel, ya se siente perdido, de ahí que se pronuncian como perdidos y no contentos del como se hizo la encuesta, reitero, este Grillo le ha marcado varias veces al líder del Verde Gerardo Villarreal, y no ha querido proporcionar datos sobre como quedo la encuesta, asegura que no tienen bien definido el resultado y por lo tanto aún no se puede salir a dar a conocer los resultados, así que continúen con la duda amigos de Poanas, que esto no se acaba, hasta que se acaba, ¿o no es cierto?.

En pocas palabras, en el caso de Esteban Villegas y Héctor Flores, no hay mucho que decir, no hubo ninguna sorpresa, ya se lo habíamos dicho en esta columnilla, el más posicionado y conocido era el médico priista, y eso lo llevaría a ganar la encuesta, ¿Qué eso sea garantía de triunfo en la elección constitucional?, no, de ninguna manera, la pela va a estar muy difícil, primero convencer a los panistas de apoyar a Esteban, y segundo brincar con votos la campaña pre pagada de Morena, y eso no es fácil, así que esto apenas empieza, porque ahora si hay pelea, lo pasado fue solo un ensayo medio sangrón, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.