Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En el municipio de Vicente Guerrero, datos internos, de esos que no son para publicar, ponen como favorito a ganar la elección a Orlando Herrera Aviña, alcalde actual y que busca la reelección, se dice que Juanita Acevedo puede crecer, pero también se dice que algunas personas que la acompañan le restan muchos votos, tendrá que revisar ese tema Juanita.

Los datos a los que tuvimos acceso del municipio de Vicente Guerrero, nos indican que no va a ser una elección fácil para ninguno de los dos fuertes aspirantes, Orlando Herrera de Va por Durango, y Juanita Acevedo de Juntos haremos historia, en el primero, todo indica que con la inclusión de Cesar Salas en la primera regiduría, el priismo se va a unir, y claro estirados por Esteban Villegas, quien en esos mismos levantamientos sale muy bien posesionado, reitero, no se ve fácil, la campaña electoral aun no inicia, y cada uno llevará sus estrategia como mejor crea que le conviene, y puede darse una voltereta, nada está escrito, pero si ponemos esta elección en números, juntando los votos del PRI, PAN y PRD, los del Verde, Morena y PT no les alcanza, y no mencionamos al de redes sociales porque no tiene representación mucho menos votos, que también es cierto, el número de personas que no ha decidido por quien votar, es alto, aquí el candidato que tenga la mejor estrategia para llevarse a los indecisos, dará el salto a la presidencia municipal, todo puede pasar, y Orlando puede ganar nuevamente la elección y ser alcalde en un segundo periodo, o por fin se le haría a Juanita Acevedo ser presidente municipal, vamos, en Vicente Guerrero hay pelea señores.

En Poanas, otro municipio que está muy caliente esperando el arranque de los candidatos, bueno el arranque oficial, porque cada candidato y partido ya anda haciendo su trabajo, Armando García Meza, candidato del Verde, Morena, PT y Redes Sociales, ya trae todo un equipo recorriendo comunidades, ya se escucha decir que fulano y zutano ya están con Armando, Gerardo Gutiérrez, abanderado de Movimiento Ciudadano, trae a todo lo que da a la estructura del partido encabezada por Yameli Salas, todos los días se les ve en las comunidades reunidos con la gente, quien lo creía que Gerardo Gutiérrez iba a ser rival débil se equivoca, va a dar pelea, y claro, la maestra Araceli Aispuro, quien tiene a la estructura del PAN y del PRI trabajando fuerte en su causa, más lo que ella logra hacer en muchos meses de trabajo con una asociación de apoyo social, vamos, todo indica que al momento del arranque, la maestra ira a la cabeza como preferida, si tiene una buena estrategia, y logra mantenerse, será alcaldesa, si los otros tienen mejor estrategia, la pueden alcanzar y ganarle, todo dependerá de su equipo y de ella misma, recuerden que en política nada está escrito, y en un pequeño abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.