Grilla llanera

En Pánuco de Coronado, se escucha decir que en la alianza Va por Durango, lograron hacer buenos acuerdos que les traerán buenos resultados en las urnas, y al caminar las calles de su cabecera, se pue ver que esos rumores si tiene mucho de cierto.

Platicando con personas que por años han militado en el Partido Acción Nacional, reconocen que no les agrada la candidata a presidente municipal, la licenciada Gaby García, simplemente porque es priista, pero sí reiteran que se meterán con todo hasta lograr el triunfo, porque va de candidato a sindico el profesor Gastón Briceño, de quien hay que reconocerle que no se fue por el lado cómodo, porque lo pudo haberlo hecho, pudo haber pedido que se la dieran de regidor en una posesión segura, y se la hubieran dando simplemente porque en el PAN ha sido un buen gestor, siempre ha estado al pendiente y está atendiendo a quien se lo solicita, ya sea panista o no, vamos, tiene su gente y ha hecho su camino, de ahí que ahora los panistas aseguran que van a jalar parejito para que Gastón Briceño sea síndico y por ende la licenciada Gaby seria alcaldesa, que hay que decirlo, los dos políticos tienen años de conocerse y han llevado buena relación, independientemente que sea cada uno de partido político diferente, así que ahora que van en formula, pueden llegar a ser un buen trabajo, y eso la gente lo ve y probablemente les responsa en las urnas, ¿Qué el rival de enfrente no está muy fuerte?, no se pueden confiar, el abanderado de Morena, Verde, PT y Redes Sociales, es un comerciante del centro de la cabecera, conocido como el Chino, quien ha estado picando piedra en la posibilidad de ser candidato, no le había dado esa oportunidad, y hoy ya la tiene en sus manos, cierto que no es muy conocido en las poblaciones, pero también deben de saber en la alianza Va por Durango, que su principal rival a vencer es Morena y sus programas sociales, así que a quien pusieran como abanderado estaría fuerte, y hoy que ya se tiene a Rogelio Flores, mejor conocido como el Chino, se va a poner buena la cosa, claro, los priistas unidos, y los panistas unidos, va a estar muy difícil que gane la alianza de Juntos Haremos Historia, pero si el creador lo permite, ahí estaremos al pendiente y le platicamos como van las campañas amigo lector, porque la política no se acaba, hasta que se acaba en las urnas, ¿o no es cierto?, por lo pronto nos leemos en la próxima.