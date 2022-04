Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Este próximo sábado en punto de las cinco de la tarde iniciará campaña en el municipio de Cuencamé la licenciada en comunicación Fabiola Bugarin, candidata a la Presidencia Municipal por la alianza "Va por Durango", y la verdad sea dicha, no la tiene nada fácil, se ve un escenario muy complicado para ganar la elección del cinco de junio.

Fabiola Bugarin se enfrentará a la ya experta en campañas políticas en su tierra, Elizabeth Sotelo Ochoa, cierto que en el 2019 se veía como muy fuerte y casi invencible, pero la actual alcaldesa Luly Martínez, hizo una campaña de suela, sudor y saliva, camino, sudo la camisa bajo los fuertes rayos del sol, dialogo con miles de familias, casa por casa, y eso le dio un excelente resultado, ganó la elección, hoy la abanderada del PRI quien va apoyada por el PAN y el PRD, requiere de todo el apoyo de esa militancia, requiere de todo el apoyo de la ciudadanía para vencer a quien se ve muy pero muy fuerte, la fuerza natural de Morena, los del Verde que no tienen poca cosa y los de redes sociales que no han tenido mucha presencia, pero los otros dos sí están fuertes, llevarán a las urnas una votación grande que Fabiola deberá de brincar con una estrategia bien hecha, bien coordinada, de lo contrario el PRI perderá la presidencia municipal que tiene desde hace varios años en su poder, ¿Qué es lo que le puede ayudar mucho a Fabiola Bugarin?, la unidad verdadera, así como se escribe, verdadera, porque hasta el momento hemos escuchado de mucha simulación priista, hay varios grupos que no se están sumando al trabajo de la campaña que esta por iniciar, y si eso sucede, Enrique Estrada como delegado Estatal priista, no entregara buenas cuentas, recuerden que cuando el PRI de Cuencamé se une, difícilmente les ganan una elección, y lo han demostrado, así que Fabiola Bugarin, necesita que toda esa gente se meta si quiere ser alcaldesa, de lo contrario, Elizabeth Sotelo le llevara la ventaja, ¿ o no es cierto?.

La visita de Esteban Villegas al municipio de Poanas, les dejo un excelente sabor de boca, esa estrategia que trae de atender de manera personal a cada ciudadano que se acerca, que no lo carrerean, la verdad que es buena, todos los que van a sus eventos pueden platicar, tomarse la foto y plantearle sus necesidades, claro que será imposible solucionar a todos sus peticiones, pero que los atienda, que les brinde unos minutos en platicar, los deja contentos, vamos, le fue muy bien en Poanas a Esteban Villegas, vamos a ver cómo le va a la maestra Araceli Aispuro, este domingo 24 de abril a las seis de la tarde arranca su campaña, no está fácil, pero tampoco es imposible, vamos a ver como corre el agua, y seguimos comentado. Por hoy. Hasta la próxima.