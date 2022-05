ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Quien se diga en este momento que ya ganó la elección a presidente municipal, esta mucho más que equivocado, como pocas veces se pueden ver finales de carreras de caballos, de fotografía, muchos de los triunfos los terminarán decidiendo en los tribunales por lo apretado que van a llegar, ¿o no es cierto?

En Vicente Guerrero, Orlando Herrera Aviña, trae su eslogan de seguir por el camino correcto, hombre sensato, tranquilo que ha llevado una campaña de seguir trabajando con y por la ciudadanía, por otra parte la señora Juanita Acevedo, que ya lleva varias campañas y todas perdidas, pero trae una fuerza natural, Morena le va aportar mucho votos, está en la jugada, pero si le está fallando que el pueblo de Guerrero los quiere ver en una debate, el ciudadano de Vicente guerrero insiste en ver a los dos candidatos contrastar sus planes e ideas, y dicen que la señora Juanita no acepta, creo que ahí le pudiera ir bien a ella, o también tantea que si no le va bien puede perder lo que ya lleva caminado, pero reitero, el pueblo de Guerrero insiste, y quien manda es el pueblo, ¿o no es cierto?, y para quienes me han estado solicitando la entrevista en el programa de la Grilla Llanera Elecciones 2022 con la señora Juanita Acevedo, ya se le hizo la invitación varias veces, dice que avisa y confirma pero no dice para cuándo, la invitación sigue en pie, será un gusto saludarla en vivo y platicar con ella de sus planes para este bello municipio de Vicente Guerrero.

En Poanas, dicen los expertos que la pelea está cerrada entre Armando García y la maestra Araceli Aispuro, creen que también puede ser un final de fotografía, y creemos que, si puede ser así, porque ver a un priismo activado con todo a favor de la maestra, les da la garantía que habrá votos a las urnas, hay un grupo de personas muy activas que se hacen llamar los amigos de Esteban, ellos están comandados por el profesor Cesar Barrón Manzanares, una persona bien vista y que tiene sangre de líder, y también ellos se han estado sumando con todo a la maestra Araceli, y eso le ayuda, claro que Armando García no es ningún improvisado, tiene muchas campañas y sabe cómo moverse, no se pueden confiar, del amigo Gerardo Gutiérrez, los números no lo ponen como favorito, pero según ellos así se ven, en las urnas darán la sorpresa, vamos, en este momento hay tres candidatos a presidente municipal de Poanas, Araceli Aispuro, Armando García y Gerardo Gutiérrez, ¿Cuál es su favorito amigo de Poanas?.

Cuencamé, la tierra de los generales, la candidata Fabiola Bugarin, originaria de Cuauhtémoc del sur de Cuencamé, está resultando ser una verdadera sorpresa, muchos llegaron a pensar que no tenía nada que hacer en esta campaña, y salió que tiene ángel, la gente la recibe bien, les gusta que no es royera política, toca los temas de fondo, se compromete con lo que cree que si se puede, y con lo que no le ve posibilidades, se los dicen y eso a la gente le gusta, y si de paso le ponemos que el joven Zabdiel Carrillo, quien era el líder de Morena se fue con Fabiola y Esteban Villegas, y no se fue con las manos vacías, se llevó muchos líderes, pero no llego a que lo atendieron o a sentarse a ver pasar la campaña, llego a trabajar, un joven que se mete y se va ganado su lugar con trabajo, con votos, y eso le está dando a Fabiola buena fuerza, claro, la señora Elizabeth Sotelo no es ninguna improvisada, no se queda con las manos cruzada, lleva el apoyo de la gente que quiere a Morena, lleva el apoyo del Verde que en las últimas elecciones ha crecido, y claro lleva la fuerza natural que ella tiene con muchos años de estar en la política, reitero, si alguien en este momento se dice a ya ganó, está equivocado, hay pelea y está muy cerrada, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.