Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Todo indica que en Peñón Blanco la doctora Diana Femat, candidata a presidente municipal por la alianza "Juntos Hacemos Historia", será presidente municipal, y por mucha diferencia, puede llegar a ganar hasta dos a uno o si se descuidan tres a uno, los errores políticos se pagan y eso va hacer que Diana sea alcaldesa, eso se escucha y muy fuerte.

La molestia priista o la mala dedición de Arturo Yáñez, va a llevar a uno de los municipios más priistas de Durango a caer derrotado por Morena, porque los usaron como moneda de cambio, los cambiaron como a un pañal de bebe usado, y por supuesto que eso lo verán reflejado en las urnas, dicen que muchos de los molestos priistas y panistas de Peñón Blanco, se están uniendo a Silvano Venegas que va por Movimiento Ciudadano, pero no le va alcanzar para ganar, sin embargo los números fríos reflejan que Diana Femat, quien ya había participado y perdido dos elecciones, ahora se puede alzar con la victoria, y sería una de las pocas verdaderas morenistas que ganara una elección, porque seamos claros, muchos de los que van de candidatos de Morena en otros municipios, son ex priistas renegados que llegaron y les quitaron su lugar a los verdaderos seguidores de toda la vida de López Obrados y su movimiento moreno, vamos, en Nazas por ejemplo, toda la planilla esta acomodada con gente que llego hace unos dos o tres meses a Morena y se acomodó, y los que siempre han estado en el movimiento los mandaron a la hingada, y ahora quieren que voten por Morena, probablemente por mantener sus apoyos lo harán, pero son tiznaduras, así que la doctora Diana Femat de Peñón Blanco, si no comente errores en los últimos 15 días de campaña, ya puede empezar a despachar como alcaldesa, ¿o no es cierto?.

Del municipio de Poanas, se escucha mucho que Gerardo Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano va a declinar su candidatura a favor de su compadre Armando García, intentamos hablar con Gera Gutiérrez para saber qué tan cierto era esto, pero no nos regresó la llamada, la verdad el Grillo lo duda, porque quedaría una mancha fuerte en su carrera política, pero también en política todo puede pasar, así que estaremos atentos a ver si Gerardo Gutiérrez nos regresa la llamada para saber de viva voz si es cierto que ha pensado en declinar o se mantiene hasta el final con su intención de ser alcalde por tercera vez en Poanas.

En Pánuco de Coronado, la licenciada Gaby García de la alianza "Va por Durango", va caminando despacio pero muy firme en sus pasos, no está fácil ganarle a la marca de Morena la verdad, pero con su manea de ser francota, directa, que ve a los ojos sin agachar la cabeza, hablando fuerte como ha sido toda su vida, la gente le demuestra su confianza, los mimos hombres reconocen que tiene carácter, y para estar en la presidencia municipal se ocupa de eso, de carácter y que no les tiemblen las corvas para tomar decisiones, así que todo indica que Gaby García va a ser la primer mujer alcaldesa de Pánuco de Coronado, y tendrá la enorme responsabilidad de hacer un excelente trabajo, si quiere dejar el nombre de la mujer bien puesto como presidente municipal, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.