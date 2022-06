Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- El proceso de campañas y elección ya concluyo, ahorita está otro proceso que es la revisión de lo que fue la jornada de votaciones, y será hasta que las autoridades electorales entreguen las cartas de mayoría a cada candidato o candidata ganador, que podemos decir, ya es alcalde electo, duélale a quien le doliere, ¿o no es cierto?.

Pero si podemos hablar de lo que hasta el momento los resultados mencionan, reitero, sin poder decirles oficialmente ganadores, porque eso lo hace la autoridad electoral, claro hay casos que no tienen mucho que esperar, por ejemplo, a gobernador, ni como decir que no gano con ese margen tan amplio, o en Cuencamé donde la candidata del PRI Fabiola Bugarin, excelente persona por cierto, con una actitud muy madura sale, reconoce y hasta felicita a su contrincante política Elizabeth Sotelo.

En Pánuco de Coronado la licenciada Gaby García, también en una manera política muy madura sale y reconoce el triunfo de Rogelio Flores, a quien también le deseó éxito en la encomienda que les da el pueblo, también la licenciada Gaby hizo una excelente campaña, y en el caso concreto de ella, déjenme decirle que no perdió contra Morena, ni contra Rogelio perdió contra las traiciones del mismo PRI, bueno de algunos actores que desde que ella fue nombrada candidata, empezaron a trabajar el voto diferenciado, pero claro a la hora de los resultados saco menor votación y perdió la elección, pero reitero, esa derrota no fue contra el Chino Rogelio Flores, perdió por las traiciones del interior de su partido.

Donde se requiere de reconocer como se tiene el apoyo de la ciudadanía, es en Nombre de Dios, Nancy Vázquez le gano a Morena, a un Juan Solís que era excelente candidato, Nancy iba contra la misma presidencia municipal que trabajo su en contra, y el solo hecho de que la ciudadanía recordara que Daniel Sifuentes llego por el PRD, Nancy ya llevaba una loza en la espalda, recordemos que el actual alcalde que llego por el PRD, está considerado el peor alcalde que ha tenido la tierra del Mezcal y el Mestizaje, Nombre de Dios, y contra todo eso Nancy logro superarse y ganar la elección, y ahí sí que se le debe de reconocer su esfuerzo y su manera de convivir con la ciudadanía, que salió a votar por su proyecto, esto en las 33 comunidades de Nombre Dios, felicidades y mis respetos Nancy Vázquez.

Ya con mas tranquilidad nos vemos en la próxima columna porque falta mucho aun por analiza, pero no nos vamos sin decirles que gracias a la Grilla Llanera, los panistas, priistas y perredistas de Peñón Blanco, se pusieron las pilas en los últimos días con el orgullo picado por lo que comento este noble Grillo, metieron el acelerador a fondo y se vio el crecimiento de la campaña de la maestra Rita Lozano, y gracias a eso lograron sacar más votos, aun no la llamamos ganadora, pero ahora es quien tiene casi el triunfo en su manos, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.