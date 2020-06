Posteriormente y haciendo uso de sus credenciales por cierto ya cuestionadas, empezando por la enigmática infraestructura médica, gran parte en obra negra por la calle Pereyra, su trayectoria como oftalmólogo y entre columnas, falacias y faisanes, no solo motivó sino convenció a las doctoras Soledad Ruiz y Martha Palencia, de ahí y estando a la mano tomó al PRD y como a los “duraznos le quitó el hueso”, después por ambiciones y coyunturas, sin afiliarse al PAN acabó infiltrándolo, dividiéndolo, degradándolo y por supuesto desprestigiándolo. Ahora éste paga las facturas como partido y consecuencias como gobierno de alternancia, un bacanal en perjuicio comunitario. Del partido Movimiento Ciudadano, una naranja para sacarle el “jugo y cascarear”. ¿Qué dice Juan Quiñones? Por dignidad debiera desmarcarse, pero en época de crisis “Johnny, te quiero feliz”.

El oportunista se dice amigo y se jacta que los tiene; en su momento fue de Ismael, coyunturalmente del finado exgobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle y actualmente del senador morenista Ricardo Monreal. Todo un oportunista camaleónico, que negocia sin pudor y traiciona como Judas. Su última calculada y negociada fechoría, constituye un duro golpe a la democracia, por afectar los contrapesos y equilibrios, ya que al pasarse de la bancada de Movimiento Ciudadano a MORENA, no sólo debilita sino fractura el muro de contención que representaba el bloque opositor que pierde un voto determinante en la Cámara Alta. Ahora con la “puñalada trapera” le obsequia en “charola de plata” la mayoría calificada a MORENA en la Comisión Permanente y por si faltara, la mayoría simple en el SENADO. El oportunista que se decía demócrata, no sólo colaboró sino conspiró para que se crearan las condiciones para satisfacer los apetitos dictatoriales del inquilino del Palacio Nacional (autoritarismo y centralismo). ¡México te quiero feliz! Como dijo Jorge Berry “eres un asco, senador” “me apena por Durango”. Más bien por el contrario los duranguenses debiéramos sentirnos, más que apenados, avergonzados, responsables y pidiendo disculpas al país por haber engendrado, solapado y proyectado una persona de la calaña del oportunista traidor.

Increíble, que después de todo el degradante cuadro, de chapulineo traicionero, aparte del pasado bacanal donde la administración del oportunista dejó quebrado financieramente al ayuntamiento capitalino y más pobre al municipio y nadie diga nada, ni autoridades competentes o incompetentes, más bien ineptas y cobardes, el único y a nivel de comentario, que es la máxima de nuestros servidores o representantes públicos, es el regidor del PT Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, el cual comentó públicamente que el doctor José Ramón Enríquez Herrera saqueó el presupuesto municipal. ¡Se sirvió del pueblo! ¿Qué dicen? ¿Qué esperan para actuar el fiscal anticorrupción Héctor García Rodríguez o Gonzalo Salas Chacón presidente del glorioso, oneroso y estéril Sistema Anticorrupción? Reitero, ahí tienen una declaración pública, pruebas contundentes. ¿Por qué no actúan de oficio?, ¿por qué?, ¿por qué?, “mansitos, mansitos” pero al final cobran y sin devengar. ¡Vaya cuadro! Y en medio de esta compleja crisis, y ante todo lo planteado, media sociedad volcada en el linchamiento mediático del Sedecogate, donde al final fue “mucho ruido y pocas nueces”. Y ahora, en la fachada del Mercado. Y ya estando en él, ahí se encuentran los seudocomunicólogos, cortesanos, arrastrados y migajeros, que en lugar de comentar y señalar la corrupción, entre otros temas que perjudican al pueblo, más bien se la pasan haciendo proyecciones electoreras para el 2021-2022. Ahora resulta que el oportunista es hasta prospecto. ¿Y de qué partido? En MORENA la militancia de origen en voz de Carlos Medina Alemán dice que no lo quieren “ni en foto”. Aparte, dicho partido pagará si no es que ya está pagando las consecuencias por aliarse a un oportunista traicionero que le ha hecho mucho daño, no sólo al estado, sino al país. ¡México te quiero feliz!

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

• Para el Presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango, Gustavo Gamero Luna, es insensible y un atentado contra el patrimonio de los duranguenses, el retirar de circulación los vehículos por traer alguna irregularidad en las placas. Sin duda hay que estar todos en regla, la duda es ¿cómo hacerle para lograrlo? Por lo pronto, tal medida de retirar los vehículos apenas se está analizando, esto lo informó Antonio Bracho Marrufo, titular de la Dirección de Seguridad Pública.

• Los restauranteros, en representación de su presidente Miguel Camacho Herrera, piden a la autoridad piso parejo, es decir que también a los informales se les visite para verificar si cumplen con las medidas sanitarias. Al respecto, el juez cívico Mario Pozo Riestra responde que sí hay piso parejo. ¿Será parejo? Los formales tributan, pagan todos los servicios, etc., etc., etc., y los informales, muchos hasta se “cuelgan” de la luz con un “diablito” ¡Vaya criterio de “parejo”!

• De admirar a Pau Donés, músico catalán exlíder del grupo Jarabe de Palo, el cual recientemente falleció víctima de cáncer a sus escasos 53 años. ¡Lo extraordinario!, es que murió dos semanas después de lanzar su producción “Tragas o escupes”, la cual tuvo que acelerar luego que los médicos le dieran sólo una semana de vida. De reconocer y admirar, que sabiendo que iba a morir y en un estado de debilidad, tanto física como mental, tuvo la actitud, la fortaleza y la destreza para lograr su cometido. ¡Aplausos de pie! Y que descanse en paz.