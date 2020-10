Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Cuando no se tiene comunicación con los trabajadores, familia, amigos o compañeros de la vida política, se corre el riesgo de cometer errores que resultan dañinos para ese grupo, o en el caso de la política para la sociedad en general, ¿o no es cierto?

Resulta que en el municipio de Poanas, los líderes de sectores y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional, o sea del PRI, comenzaron a tener acercamiento con el alcalde Luis Valdez Valenciano, quien de manera muy madura, hay que reconocerlo, los atendió y le gustaron algunas de sus ideas, las cuales eran hacer algunas obras o entregar algunos apoyos a la ciudadanía, y el alcalde de buena gana y de buena forma los empezó a ayudar para que hicieran sus gestiones, claro que los líderes de esto sectores de manera educada también donde se necesitaba reconocían que estaban recibiendo un valioso apoyo de la administración municipal, y sí, no son del mismo partido político, y de ahí que les digo que Luis Valdez actuó de manera muy madura al apoyar gente de un partido político en las gestiones, hasta ahí todo iba muy bien, pero donde el presidente del PRI de Poanas Ernesto Saracho, a quien le siguen reclamando que no vive en Poanas, si no en la capital, hizo unas declaraciones en medios de comunicación del Estado en contra del alcalde Luis Valdez, tachándolo de insensible, administración de puertas cerradas y que no atendía las demandas de la ciudadanía, para pronto se enojó y con toda la razón del mundo mando a la hingada a los sectores del PRI que estaban recibiendo apoyo, estos a su vez se reunieron muy encabritados con Saracho y le dieron una pasadita por su error, al parecer ya hablaron con Luis Valdez y todo como que quiere regresar a la normalidad, pero aquí lo que les decía al principio, si el presidente del PRI de Poanas no tienen comunicación con sus sectores, mucho menos va a saber que están haciendo, ¿o no es cierto?, ahora sí que mejor no me ayudes compadre.

Por cierto, dicen que uno de los principales asesores que ahora tienen el alcalde de Poanas, Luis Valdez, es el ex secretario del ayuntamiento de Vicente Guerrero, y actual dirigente del PRI Cesar Salas, de quien se dice también que es uno de los principales cuadros que tienen en Guerrero para que sea abanderado a la presidencia municipal en el 2022, y aquí la pregunta es, ¿ya se están llevando a Luis Valdez al PRI, o solamente Cesar está haciendo un trabajo en la asesoría?, sería bueno investigarlos, ¿o no?. Hasta la próxima.