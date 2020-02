Grilla llanera

Hace unos días les comentábamos en este humilde espacio, que ser autoridad municipal no es nada fácil, porque muchas veces vas a perder amistades o alguna parte quedará sentida porque “aplicaste la ley o el reglamento”, pero como autoridad es tú responsabilidad aplicar dicha ley, lo protestaron levantando la mano frente al pueblo, a la bandera o ante la constitución, ¿o no es cierto?

Cuando rinden protesta como alcaldes, secretarios o regidores, por mencionar algunos cargos, les preguntan, “protesta cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos”, levantan la mano y dicen “Sí protesto”, es decir que si se comprometen a cumplir y hacer cumplir las leyes y lo que de ella emane, ¿o no es así?, lo anterior se lo comento porque este pasado martes en la reunión de Cabildo del hermoso, que digo hermoso, bellísimo municipio de Guadalupe Victoria, había un debate en la reunión de Cabildo de qué hacer o qué no hacer con un puesto de gorditas que ya estaba instalado, darle o no darle otro permiso o reubicación, unos decían que había que utilizar el criterio para resolver, otros decían, y ellos creen el “Grillo” que tienen toda la razón, decían que era simple, había que aplicar el reglamento de comercio ambulante y establecido, ahí se especifica cómo se debe de resolver, pero cómo se trata de ayudar a una de las dos partes, se preguntan qué hacer, aplicamos la ley o decidimos con el criterio, y según tiene entendido este noble “Grillo”, la ley o los reglamentos no se pueden intercambiar por el criterio, están analizados y autorizados por un Cabildo y el Congreso del Estado, se deben de aplicar, la ley y la justicia se dice que son ciegas, repito, cuando protestaron para estar en el cargo juraron cumplir y hacer cumplir las leyes y lo que de ellas emanen, ¿o no?, de ahí que no es fácil aplicar la ley, a veces se piensan callos o se pierden amistades, mínimo alguien queda sentido, pero esa es la responsabilidad de las autoridades, aplicar la ley, claro que también es cierto, se dice que en México las leyes se hicieron para romperlas, triste caso, pero es la realidad de nuestro país, estado y municipio, y contra esto no puede ni la primera ni la cuarta transformación, es la cultura que tenemos como mexicanos, hay que hacer lo que nos convenga aunque sea contra las leyes y reglamentos que nos rigen, ¿o no es cierto?

Hasta la próxima.